一豚豬手專門店疑全線結業 公司︰顧客FB私訊公司登記處理

有10多間分店的「一豚豬手專門店」懷疑全線結業。有顧客反映，仍持有大量禮券套票未使用，擔心血本無歸。有網民說「呢間一豚每次買野都會叫人買劵，我都俾佢叫過好多次，冇一次彩(睬)佢。」

「一豚豬手專門店」在社交網站發帖文，指食材價格不斷上升、經濟復甦步伐不如預期，加上舖租續約的增幅驚人，連月陸續收到加盟商提出結束經營的意願，加盟商亦無法再繼續履行與總公司之合約協定。帖文指，目前暫時未能和加盟商達成共識，正採取法律行動解決之間糾紛，總公司亦積極尋求其他合作夥伴協助幫忙兌換禮券，稍後會分階段妥善處理所有換領事宜，呼籲顧客在Facebook專頁私訊公司，以便收取Google表格鏈結作登記。

積金局十分關注「一豚豬手專門店」結業事件，並高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，指根據當局紀錄，負責經營「一豚豬手專門店」17間分店的康歷企業有限公司屢次拖欠強積金供款，包括未有就今年4至8月共5期為30名員工繳交強積金供款，涉款約13萬元，積金局將向法庭作出民事申索，追討拖欠的強積金供款及附加費。

積金局續指，至今已接獲10宗相關投訴並正在調查，又稱在主動介入及調查下，自去年1月已成功為80名受影響僱員追回約63萬元的供款及附加費。