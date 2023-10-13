熱門搜尋:
玫瑰崗中學 以巴衝突 曾憲哲 施政報告2023 冰上火花 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 大閘蟹2023 網上熱話 繪麗奈 流感 天氣 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-13 04:30:54
日報

一豚豬手專門店疑全線結業 公司︰顧客FB私訊公司登記處理

分享：
結業 一豚豬手專門店

「一豚豬手專門店」懷疑全線結業。

有10多間分店的「一豚豬手專門店」懷疑全線結業。有顧客反映，仍持有大量禮券套票未使用，擔心血本無歸。有網民說「呢間一豚每次買野都會叫人買劵，我都俾佢叫過好多次，冇一次彩(睬)佢。」

「一豚豬手專門店」在社交網站發帖文，指食材價格不斷上升、經濟復甦步伐不如預期，加上舖租續約的增幅驚人，連月陸續收到加盟商提出結束經營的意願，加盟商亦無法再繼續履行與總公司之合約協定。帖文指，目前暫時未能和加盟商達成共識，正採取法律行動解決之間糾紛，總公司亦積極尋求其他合作夥伴協助幫忙兌換禮券，稍後會分階段妥善處理所有換領事宜，呼籲顧客在Facebook專頁私訊公司，以便收取Google表格鏈結作登記。

積金局十分關注「一豚豬手專門店」結業事件，並高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，指根據當局紀錄，負責經營「一豚豬手專門店」17間分店的康歷企業有限公司屢次拖欠強積金供款，包括未有就今年4至8月共5期為30名員工繳交強積金供款，涉款約13萬元，積金局將向法庭作出民事申索，追討拖欠的強積金供款及附加費。

積金局續指，至今已接獲10宗相關投訴並正在調查，又稱在主動介入及調查下，自去年1月已成功為80名受影響僱員追回約63萬元的供款及附加費。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受