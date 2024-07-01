兩年以來，在特首的領導下，我和我的團隊聚焦於解決市民面對的房屋問題，一方面透過提量、提速、提效、提質，全力增加公營房屋供應，包括推出創新的「簡約公屋」措施，結合持續推動過渡性房屋，短中長期加快讓有需要和居於不適切居所的市民入住資助房屋；另一方面，我們應用創新科技，引入窩心設計和智慧屋邨管理，全面提升公共租住房屋(公屋)居民的幸福感。 撰文：房屋局局長何永賢 在增加公營房屋供應方面，短期來說，過渡性房屋透過善用短期閒置的土地及建築物，截至今年5月底已有約13,700個單位投入服務，此外尚有近7, 500個單位會在今年及未來兩年相繼落成營運。

中期而言，本屆政府以破格思維在《2022年施政報告》提出在2027-28年度前完成興建約30,000個「簡約公屋」單位，以家庭為優先，讓輪候傳統公屋三年或以上人士申請入住。位於港九新界的13個「簡約公屋」項目正全速推進，首批約4,400個單位——即元朗攸壆路和牛頭角彩興路項目——最快明年第一季陸續入伙。房屋局已在今年6月24日起開始接受「簡約公屋」申請，市民反應熱烈，在首星期已收到約5,800份申請，預計在今年第四季起陸續發出編配結果。

過渡性房屋及「簡約公屋」的環境及生活配套遠較不適切居所優勝，而且租金相宜，在十年長遠房屋政策建屋量「頭輕尾重」階段，能夠大大改善基層家庭的生活質素，同時緩解租金壓力。「簡約公屋」更是一項大規模而快速到位的社會工程，由2022年首次提出至首批單位陸續入伙，前後僅歷時約兩年半。通過善用土地和社會資源，「簡約公屋」真正做到「解決民生憂難」、「惠民生添幸福」，同時有力展示特區政府對解決市民住屋問題的決心和執行力，亦展示創新科技的重要性。

事實上，香港房屋委員會(房委會)近年大力推動建築科技應用，以增強效率和生產力，包括應用「組裝合成」建築法(MiC)、建築信息模擬(BIM)技術以及房委會項目資訊管理及分析平台「智築目」，更引入「設計及建造」的採購模式。房委會亦積極探索利用機械人輔助各類工作，今年共有24個項目以機械人輔助噴漆、搬運和打磨等工作，工人可透過遙控機械人改善工作情況的同時，有機械人輔助的工作也會更安全和更有效率。 為善用公屋珍貴資源，團隊多管齊下打擊濫用公屋。由2023年10月起推出新的申報安排，要求所有租戶由入住公屋開始，每兩年申報居住情況及是否擁有香港住宅物業詳情。我們亦透過與土地註冊處建立的資料比較及核對機制，為首輪約88,000戶新申報家庭分批進行查冊。截至2024年4月底，我們已覆核約82,000戶，當中有約280戶核實擁有香港住宅物業，當中100個單位已被收回，餘下的家庭會按序獲發遷出通知書/跟進檢控。我們現正分批為2024年4月須按「富戶政策」申報的家庭進行查冊，並會詳細覆核每宗擁有物業/土地的資料及作出跟進，包括租約管制行動及檢控。在2022/23及2023/24年度，租戶因濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位分別超過2,200個及接近2,800個，對比2020/21及2021/22年度平均每年收回約1,300個分別高出近70%及逾110%，可見我們對打擊濫用公屋的決心和力度。

本屆政府亦致力提升香港市民的幸福感。在公營房屋方面，由我率領的專責小組已展開顧問研究，並會完成制訂新公營房屋項目的「幸福設計」指引，供日後興建的公營房屋使用及翻新現有公屋作參考。我們會將同樣概念引進現有公共屋邨，改善設施。「幸福設計」指引預計於今年9月推出。 與此同時，專責小組亦已選定五條公共屋邨，包括啟業邨、澤安邨、富山邨、水邊圍邨及美林邨，作為推行「幸福先行．預試計劃」的先導項目，進行主題性改善工程。諮詢及設計工作現已逐步展開，而改善工程將於2025年分階段展開，並在2027年或之前完成。