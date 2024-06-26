一連七日書展7月中開鑼 九龍城寨繁花作者出席分享

香港書展於7月17至23日在灣仔會展舉行，主題是「影視文學」。場內「文藝廊」展出6位「年度主題推介作家」著作、劇本手稿、獎項及電影道具；當中設「焦點導演」展區，展出王家衛等6位導演的精選作品。書展舉辦逾600項文化活動，包括《九龍城寨》原著作者余兒出席座談，《繁花》作者榮獲魯迅文化獎年度小說獎的金宇澄亦任星級講者。同場同期還有香港運動消閒博覽和零食世界兩展覽，一票可暢遊三個活動。
香港書展由貿發局主辦，今年主題為「影視文學」，並以「從香港閱讀世界：漫遊光影文字間」點題。貿發局副總裁張淑芬稱，盼透過廣受歡迎的主題，讓更多人發掘閱讀的樂趣，細味香港影視文學的魅力。連同同期舉行的香港運動消閒博覽及零食世界，三大盛事將提供適合一家大小、動靜皆宜的夏日活動，推動「香港無處不旅遊」理念。
受讀者喜愛的「文藝廊」將展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，在書展期間與觀眾交流。而「焦點導演」展區，展出王家衛、何爵天、卓亦謙、徐克、許鞍華及關錦鵬等導演的精選作品；「經典改編影視作品」展區，展出亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等。
場內另一活動「世界文化藝術廊」，將展示中國內地、香港及台灣等作品，亦有阿根廷、法國、秘魯及西班牙等地展品。更設人工智能互動裝置，可透過輸入指定關鍵字，生成環球影視作品，包括《花樣年華》、《無間道》、《銀翼殺手》及《千與千尋》等，所創作成的經典電影新畫面。
今年書展票價維持成人30元，小童10元，於7月17或18日購買正價票，可於19至22日晚上7時後憑完整票尾等再進場一次。每天中午12時前入場劃一收10元，3歲以下及65歲長者免費進場。今年續設88元超級書迷證，憑證可於書展期間無限次入場，並設特別入場通道。