一連9日有雨 今明兩日狂風雷暴 民安隊︰惡劣天氣下勿追風逐浪

過去一星期天氣較乾爽涼快，但本周又要迎來連場大雨的日子。天文台指，受一道低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸有大驟雨及狂風雷暴，市民外出記得帶遮。另外，香港將踏入颱風季節，民安隊會與其他政府部門加強合作，巡邏隊會到各區了解水浸位置，又或到岸邊勸喻追風逐浪的市民離開，巡邏點增至11個，並再勸喻市民，在惡劣天氣下，應留在安全地方，保障自身安全。 本港昨日已轉陰天，局部地區下大雨；天文台指，受一道低壓槽影響，今明兩日華南沿岸有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期稍為移離廣東沿岸，在南海北部徘徊，沿岸地區仍有驟雨。而高空擾動會在接近周末影響華南。



本港已踏入雨季，亦將步入風季，民安隊舉行兩年一度的大型演習，模擬超強颱風襲港等不同災情，該隊協助搜索拯救行動，包括模擬低窪地區嚴重水浸，救援人員出動救生艇、導引繩，撤離被困市民；又模擬有市民在山上受傷，人員在高點拯救法搜救。昨逾500名民安隊人員參與，以檢視部隊在應對緊急行動中的效率和能力。該隊年初引入3隻電子搜索犬，其中一隻在今次演習執勤。民安隊指，每部電子搜索犬約兩萬元，目前主要作測試、訓練少年團，實際使用情況會視乎測試後再決定。