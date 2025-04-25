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2025-04-25 14:30:00

一雙手 一團麵 創下不朽傳奇故事 「水餃皇后」真人真事搬上大銀幕 重塑香港獨有情懷

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一雙手 一團麵 創下不朽傳奇故事 「水餃皇后」真人真事搬上大銀幕 重塑香港獨有情懷

一雙手 一團麵 創下不朽傳奇故事 「水餃皇后」真人真事搬上大銀幕 重塑香港獨有情懷

本港知名急凍水餃品牌自1977年創立自今，其餡大多汁的水餃仍是不少家中冰箱常備的家常便飯，但大家又知不知道味道背後的是一段獅子山下的傳奇故事？由金像導演劉偉強監製及執導、馬麗領銜主演、聯同多位香港演員合力演出，根據真人真事改編的《水餃皇后》，將一位香港傳奇女士的奮鬥故事活現於大銀幕上。

「水餃王國」始於灣仔碼頭 憑奮鬥信念衝破命運束縛

原是青島姑娘的臧健和(臧姑娘)於上世紀70年代，帶著兩個年幼女兒被迫滯留香港。身無分文的她為了維持生計撫養女兒，只好將養家重擔獨自一人扛下，一句「我不怕累的，我有力氣」令她早上洗碗，晚上洗車，只要有工作需要她，她就會做，從不怕辛苦。

在一次偶然機會下，臧姑娘決定賣水餃謀生。由於當時香港主要依賴船隻往返維港兩岸，因此灣仔碼頭成為人流集中地，臧姑娘便推著自製木頭車在灣仔碼頭開始了當小販的生活。轉眼間，她憑著認真對待每一粒水餃的信念令她的手工水餃一傳十、十傳百，繼而衝出香港。從無人問津到門庭若市，再到成為今時今日國際知名品牌，期間亦經歷大大小小的風波，臧姑娘憑著其堅持不懈的性格，加上一眾伯樂扶助下在路途上披荊斬棘，克服一個又一個難關。及後，更得到日資公司老闆及美國冷凍食品公司的賞識和支持，令她水餃味道得以賣遍港、中、台，進一步擴展她的「水餃王國」，寫下傳奇一頁。

臧健和從小攤販做起，從無人問津到門庭若市，身邊嘴硬心軟的紅姐(惠英紅飾)、華哥(朱亞文飾)、 臧健和從小攤販做起，從無人問津到門庭若市，身邊嘴硬心軟的紅姐(惠英紅飾)、華哥(朱亞文飾)、糖水伯(袁富華飾)都給予了她不少力量。 臧健和從小攤販做起，從無人問津到門庭若市，身邊嘴硬心軟的紅姐(惠英紅飾)、華哥(朱亞文飾)、糖水伯(袁富華飾)都給予了她不少力量。 臧健和從小攤販做起，從無人問津到門庭若市，身邊嘴硬心軟的紅姐(惠英紅飾)、華哥(朱亞文飾)、 臧健和從小攤販做起，從無人問津到門庭若市，身邊嘴硬心軟的紅姐(惠英紅飾)、華哥(朱亞文飾)、

由電影預告片中可見，無論是鄰里和朋友之間的互助之情，還是臧姑娘與兩位女兒的母女情，已讓人感受到這是一個充滿愛的電影。導演劉偉強希望大家看完電影之後都會想起自己的家人：「希望大家看完電影之後都會想起自己的母親，會馬上想回家吃媽媽煮的飯。」

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導演劉偉強

導演劉偉強

將當年灣仔碼頭重新搭景 重現780年代香港舊景

除了「水餃皇后」臧姑娘發人心省故事、鄰里間的互助之情外，電影另一焦點莫過於將780年代的香港及灣仔碼頭呈現在大銀幕前。隨著城市急速發展，承載不少港人數十年情誼的灣仔碼頭早於2014年完成歷史任務。

作為「水餃皇后」的發跡地，亦是香港人的集體回憶，電影劇組特意參照舊時香港，將當年的香港和灣仔碼頭重新搭景，讓人恍如置身780年代的香港，不論是電影中由馬麗飾演的臧姑娘與紅姐一起生活、猶如「七十二家房客」的地方，還是灣仔碼頭當年充滿小販活力洋溢的舊日子，都活靈活現於現今觀眾眼中。

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