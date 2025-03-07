丁薛祥晤港區政協委員 形容香港是「鑽石」寄語努力拼經濟

全國兩會現正於北京舉行。國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥昨出席港澳地區的全國政協委員聯席會議。丁薛祥表示，香港有背靠祖國、聯通世界的獨特地位。有政協引述丁薛祥指，香港經濟勢頭已經回復至2019年，並以「鑽石」形容香港；又鼓勵工商界投資創科企業。
丁薛祥昨早在在北京政協禮堂，出席港澳地區的全國政協委員聯組會議。會議由全國政協副主席何厚鏵主持，全國政協副主席梁振英和港澳辦主任夏寶龍列席會議。丁薛祥對6名政協的發言逐一點評，再作出重要講話。
港區政協委員姚志勝在會上指，香港國際金融中心在全球排名第三，認為香港要對準全球最高標準，制定改革路線圖，力爭超越取代英國倫敦，成為全球第二的國際金融中心，順應國家金融開放的需要。丁薛祥回應指，香港有「背靠祖國，聯通世界」的優勢，認為委員的建議很好。
政協常委何超瓊引述丁薛祥表示，國家對去年港澳在經濟、社會及民生的發展給予高度評價，總體平穩有進，有信心港澳「打不倒、壓不垮」；又提到民營企業將來是重要支撐經濟發展的活力，期望委員繼續做好。她又引述丁薛祥指，香港去年完成基本法23條立法，寄語香港要在「拼經濟、謀發展」方面取得更明顯進展。
23條立法是成就 發展經濟要顧國家安全
另一名政協常委高永文指，丁薛祥高度肯定香港於回歸26年後，團結一致，在國家支持下完成基本法23條立法，並提醒在大局穩定後要居安思危。
港區政協黃錦輝引述丁薛祥指，香港去年完成基本法23條立法是一項成就，提醒在發展經濟同時，要顧及國家安全。
丁薛祥又提到中美貿易及科技戰，預計情況會持續，希望香港發揮國際化優勢。廠商會會長盧金榮就指，丁薛祥有提到香港要加強在科技上投資，善用河套區，發展創新科技。香港總商會主席陳瑞娟指，丁薛祥提及商界要齊心合力，共同面對挑戰，強調國家一直支持香港經濟發展。