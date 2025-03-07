丁薛祥晤港區政協委員 形容香港是「鑽石」寄語努力拼經濟

全國兩會現正於北京舉行。國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥昨出席港澳地區的全國政協委員聯席會議。丁薛祥表示，香港有背靠祖國、聯通世界的獨特地位。有政協引述丁薛祥指，香港經濟勢頭已經回復至2019年，並以「鑽石」形容香港；又鼓勵工商界投資創科企業。

丁薛祥昨早在在北京政協禮堂，出席港澳地區的全國政協委員聯組會議。會議由全國政協副主席何厚鏵主持，全國政協副主席梁振英和港澳辦主任夏寶龍列席會議。丁薛祥對6名政協的發言逐一點評，再作出重要講話。