七一優惠｜逾2000間食肆推出指定食品7折優惠　麥當勞厚椰奶鐵9.9元

為慶祝香港回歸祖國27週年，香港飲食業聯合總會、現代管理（飲食）專業協會等飲食界8個商會及多間品牌在7月1日推出「飲食界7.1慶回歸優惠活動2024」。在超過2,000間參與食肆和商舖中，大部分當日都會在指定套餐、菜式、飲品提供7折或特價，如麥當勞厚椰奶鐵提供9.9元優惠一周。七一當日在太興堂食更全單7折。

優質旅遊服務協會主席黃傑龍指，參加食肆都「減得幾堅」，冀「抵食啲」能鼓勵更多港人留港消費。他續指，今年新增10個自由行城市，相信七一會是一個適合的日子，讓數年間未曾來港的內地遊客訪港旅遊，看看香港回歸20多年的面貌，認為優惠活動亦有助吸引更多旅客。

有參加食肆補充，去年已因七一濃厚的假日氣氛參加活動，發覺效果相當好，希望今年能繼續吸引市民及旅客留港消費，並讓在暑假聚餐的家庭受惠，帶動市道向好。

盼十一有逾3,000間食肆參加優惠活動

張宇人稱，有品牌反映輸入的勞工「未到位」、人手短缺，擔心招呼不周而不敢讓太多旗下商舖參與活動；盼今年十一再次舉辦優惠活動時，人手更充足，可有超過3,000間食肆參加。