七一刺警｜庭上讀梁健輝遺書內容 官憂法庭成死者政治表述平台

銅鑼灣崇光百貨外去年7月1日晚上發生刺警案，50歲疑兇梁健輝亮刀刺傷28歲警員後，繼而用同一把刀自插左胸，當場自殺死亡。死因研訊今日（2日）在西九龍裁判法院續審。庭上讀出死者的遺書，他稱「今天的事是希望帶來制衡」，透露已「隱若見到生命的另一端」，問：「之前做嘅事會唔會令你自豪？世界因為你變好定壞咗？自由咗定專制咗？」死者亦有交代身後事安排及向警方致函，死因裁判官高偉雄則表示應否公開全部內容，憂慮法庭會變成死者政治表述的平台。



死因庭上讀岀餘下的公開信，死者稱「社會有很多罪行包括警暴」又說「權力使人腐敗，今天的事是希望帶來制衡」和「世界無命中注定，只有坐以待斃，今次成功是因為保密、小規模同出奇不意。」死者亦替自己解話：「今次行動，是我隱若已經見到生命另一端，雖然人類壽命延長，但體能始終慢慢下降，最後都係一段長食時間要人照顧，在床上慢慢枯萎，到生命最後，你可能會問吓自己：『之前做嘅事會唔會令你自豪？世界因為你變好定壞咗？自由咗定專制咗？』」