七一刺警｜臨床心理學家指「孤狼」出現「二元理想主義」

去年7月1日男子梁健輝用刀刺向一名在銅鑼灣崇光百貨外執勤的警員，梁隨即自插心臟，經搶救後不治，其死因研訊今在西九龍裁判法院續審。
事發於2021年7月1日晚上10時許，警員蘇敬祖在銅鑼灣崇光百貨對開執勤期間，被死者梁健輝持刀插向左背，傷及肺部，死者其後以刀自插胸膛，送院搶救後同日不治，終年50歲。是次聆訊為期6天，並設有3女2男陪審團。
心理學稱「替代性受害」非罕見情況
隸屬警方的臨床心理學家何穎思供稱，雖從「維他奶」採購主任的工作上了解到死者是既勤奮又有條理的人，但事實上他不常跟他人分享，及不願意跟人溝通，根本沒有人知道他對於社會公平性及社會政策不滿的看法。
何續指，從死者的日記及剪報內，見到他會記下每日卡路里的攝取量和每日工作的情況，同時警方在其房間搜出很多關於公平性的書籍或文章，及曾於16年前在《蘋果日報》刊登廣告以表達對社會的關注，可見他其實是有主見及道德觀念比較高，甚至是一名理想主義的人，希望每樣事都能夠做好。
何認為被告理想主義，認為每人都有責任令世界變好。死者經常透過新聞看到他眼中的受害者，從而覺得自己都是受害者，以心理學來説屬於「替代性受害」，這並非罕見情況，但去到某程度，再加上本身的性格，或會觸發極端行為，並認為自殺是崇高的使命，及準備8隻USB以供其他人檢閱，使他們清楚明白其看法。
死者出現「二元理想主義」
香港心理學會副會長張傳義作供指，即使死者是一名組織性較高及一絲不苟的人，但從不同事件上明白他的能力只放在自我覺得重要的事情上，加上他過去的工作仕途不順利，產生挫敗感及認為才華不被賞識，出現不公平或不公正的狀態，他就慢慢將注意力投射在社會事件上，且從心理角度而言，死者出現「二元理想主義」，認為事情非黑即白、非敵即友，及他單一選擇媒體了解資訊，從而「互相提供燃料，不斷添柴添火」，刺激其思想，以致其精神狀態進一步惡化，故事件並非是他出於衝動而發生，相反明顯是極端執念的表示。
張續提到，他認為死者是基於六大因素而影響，包括個人成長、社會不滿、社交能力、極端執念、理想主義和觀察事物的二元分化，並以襲警的同一把刀再刺向自己，他是表達其挫敗或憤慨，及顯示這是一個俠義的行為。張補充，如死者仍然在生，能夠嘗試檢視他會否患有焦慮症或具自閉症譜系。