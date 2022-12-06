七一刺警｜臨床心理學家指「孤狼」出現「二元理想主義」

去年7月1日男子梁健輝用刀刺向一名在銅鑼灣崇光百貨外執勤的警員，梁隨即自插心臟，經搶救後不治，其死因研訊今在西九龍裁判法院續審。 事發於2021年7月1日晚上10時許，警員蘇敬祖在銅鑼灣崇光百貨對開執勤期間，被死者梁健輝持刀插向左背，傷及肺部，死者其後以刀自插胸膛，送院搶救後同日不治，終年50歲。是次聆訊為期6天，並設有3女2男陪審團。

心理學稱「替代性受害」非罕見情況 隸屬警方的臨床心理學家何穎思供稱，雖從「維他奶」採購主任的工作上了解到死者是既勤奮又有條理的人，但事實上他不常跟他人分享，及不願意跟人溝通，根本沒有人知道他對於社會公平性及社會政策不滿的看法。 何續指，從死者的日記及剪報內，見到他會記下每日卡路里的攝取量和每日工作的情況，同時警方在其房間搜出很多關於公平性的書籍或文章，及曾於16年前在《蘋果日報》刊登廣告以表達對社會的關注，可見他其實是有主見及道德觀念比較高，甚至是一名理想主義的人，希望每樣事都能夠做好。 何認為被告理想主義，認為每人都有責任令世界變好。死者經常透過新聞看到他眼中的受害者，從而覺得自己都是受害者，以心理學來説屬於「替代性受害」，這並非罕見情況，但去到某程度，再加上本身的性格，或會觸發極端行為，並認為自殺是崇高的使命，及準備8隻USB以供其他人檢閱，使他們清楚明白其看法。