七一嘉賓昨起閉環管理 陳國基曾國衞確診正隔離

「七一」回歸日在即，政府仍然未公布七一會否有國家領導人訪港，但獲邀出席的嘉賓昨起須進行「點對點」閉環管理，以及每日接受核酸檢測，有議員認為措施可以更嚴謹。新政府將於下星期就職，不過候任政務司長、特首辦主任陳國基，以及將過渡到下屆政府的政制及內地事務局長曾國衞昨證實確診新冠肺炎，就會否如期出現宣誓添變數。

曾國衞回應傳媒查詢時指，自己確診但沒有病徵，正服用蓮花清瘟膠囊及進行隔離。政府指，陳國基和曾國衞的最後上班日分別為周一(20日)及周三(22日)，工作時有佩戴口罩，每日快測均呈陰性，亦無外遊。至於陳國基由於其妻子早前確診，由周二起已進行檢疫。而曾國衞妻子、海關關長何珮珊的核酸檢測結果至昨日仍為陰性，被列為密切接觸者並進行檢疫。本報向當局查詢政府換屆交接及宣誓事宜，政府指會密切留意情況，作適當安排。兩人曾在周日的(19日)新班子亮相會上與候任特首李家超有近距離接觸，站在李家超的身旁及身後。此外，發展局常任秘書長(工務)劉俊傑亦確診，最後上班日為6月17日。

將會出席者七一活動的嘉賓昨起至月底每天都要做核酸檢測，多名政商界人士昨到銅鑼灣禮頓山社區會堂的社區檢測中心做檢測，當局派員在場收集健康申報表。基本法委員會前副主任梁愛詩指，雖然每日要到指定檢測中心做檢測較麻煩但值得。商界立法會議員林健鋒則認為，本港近日疫情反覆，各單位都應該做好防疫本分，每日接受檢測不算麻煩。至於在政府總部的檢測中心做檢測的飲食界立法會議員張宇人就認為，閉環防疫措施可更嚴謹，又表示不清楚國家領導人會否到港，但若最後不來香港，可能是香港控制疫情方面達不到中央要求。