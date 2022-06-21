七一活動獲邀人士周四起閉環管理 「無車」議員：暫搵同事做司機

七一將至，官、商及民間多項活動賀25周年銀禧回歸，展覽、賽馬、表演、升旗禮以外，更有優惠、抽獎、免費交通等，以冀全民慶賀。不過，在本港第五波疫情持續的情勢下，部分慶回歸活動將加強防疫；其中，民政事務局慶典統籌辦公室向出席七一慶回歸活動人士發信，要求本周四起「閉環活動」，包括往返住所及辦公室須以「點對點」交通，每日接受核酸檢測及活動一天前入住酒店等；至於中央領導人會否出席回歸25周年慶典及第六屆政府成立兼主要官員宣誓儀式，昨仍未有公布。

回歸紀念日尚餘10天，疫情未止兼反彈，連續6日新增個案破千宗。當局要求出席回歸活動人士本周四(23日)、即「七一」前8日起，開始閉環活動，包括不參加聚集活動、往返住所及辦公室不得乘坐公共交通，每日要到指定檢測中心接受核酸檢測，家人和司機亦須每日快測，嚴格做好個人防疫；到出席活動前一日，須入住政府安排的酒店，並須符合疫苗接種等防疫要求。行政會議召集人陳智思昨稱，會參與回歸慶祝活動，但暫時未有細節，最新得知要由本周四起，每天接受核酸檢測，最少有一天要入住酒店「閉環」，但有關安排或再有更改。新民黨葉劉淑儀則預計受邀者將在6月30日入住隔離酒店，認為有關措施「算係好寬鬆」。

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，因要「閉環」準備出席回歸活動，已取消4至5場活動，相信大家都會理解。他指據過往回歸活動經驗，估計有中央領導人來港，因此要求出席者更嚴謹的防疫安排屬無可厚非。他本身有司機接送往返辦公室，亦有要求司機每日檢測，因此「點對點」交通要求沒有影響。至於辦公室職員，亦已盡量安排在家工作，並要求每日檢測。立法會會議方面，他指周三的立法會大會是否繼續實體舉行留待主席梁君彥決定，相信其他會議仍可實體進行。

社會福利界議員狄志遠稱，相信將有領導人來港，因此尊重和理解當局防疫要求。他已取消十數個接見團體、學校或老人中心活動，而媒體訪問或訪談會則改為網上交流，只有立法會相關會議工作如常及親身出席。他續指，本來已要求所有辦公室職員每日檢測，且分開兩個辦公室，自己僅與一位職員在其中一個辦公室工作，以減少接觸，也建議家人減少聚會。不過作為「無車議員」，他平常會坐地鐵上班，笑言惟有臨時要同事充當司機接送。另外，有議員指，當局要求活動參加者每日到政府指定的檢測中心作核酸檢測，但需時排隊及與人群聚集，或有風險，建議到私家醫院檢測。選委會界別議員吳傑莊早前建立其元宇宙議員辦公室，今次即發揮作用，下周的廣播劇發布會可搬往線上舉行，議辦職員亦可透過元宇宙與求助市民會面，減少接觸。

梁子超指措施效用有限

呼吸系統專科醫生梁子超指，Omicron變種病毒傳播力強，措施只是折衷方案，雖能減低傳播機會但不能完全排除風險。他解釋，點對點往返住所及辦公室不算「絕對閉環」，認為參加者除每日做核酸檢測，出席活動前要快測、人多室內活動要避免除口罩。對於活動前一日入住酒店，他指Omicron潛伏期中位數3日，更有可能染疫24小時內具傳染力，相信最少酒店閉環7日才能排除絕大部分感染風險。