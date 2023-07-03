七一｜近年無團體舉辦遊行 李慧琼：不認為在新時代下遊行是最有效方式

對於近年七一並無團體舉辦遊行，全國人常委李慧琼今早（3日）接受電台訪問時表示，言論及集會自由受到基本法保障，作為議員及民建聯主席，表達意見最重要是有效，遊行是一個選擇，但是否有效、必須、為社會帶來其他影響，或被人「騎劫」等都要考慮，例如在啟德興建簡約公屋，她都有找官員或透過議會表達市民訴求。

至於未來一年是否不選擇遊行這方式表達意見，李慧琼說，不會想一年內做甚麼，但總體不認為在新時代下遊行是最有效方式，最重要是溝通，認為特區政府在不同場合有聽意見，會以溝通去表達或爭取。

愛國主義教育及國民教育能讓市民提升國民身份認同

另外，對於全國人大常委會審議《愛國主義教育法草案》，她表示，無論是愛國主義教育及國民教育，最終目的是讓市民，無論甚麼階層及年齡，對國家的歷史、文化、國情及制度都有最新認識，從而提升國民身份的認同，愛國之情會油然而生。



李慧琼說，在新時代下，教育局進行一系列的措施，現時中小學每星期會有升國旗及唱國歌，在重要的中國傳統節日亦有慶祝活動，將傳統文化透過生活帶給年輕人，亦有9成以上的學校，已經與內地學校締結姊妹學校。至於大學方面，她認為，大學四年的課程中，最少要有半年在大灣區上堂，另有半年或一年到世界各地交流，讓年輕人做到放眼世界，認識國家。