七一｜逾千間食肆推七一折、贈現金券　黃家和：最緊要有客人嚟

為慶祝七一回歸26周年， 政府、公營機構和餐飲業界，於今年七一將推出多項優惠活動。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早(21日)在電台節目表示，政府主動聯絡業界，希望在七一當日提供優惠。現已有超過1000間食肆，在當日就指定菜式、餐飲或食品提供七一折優惠，而部分餐廳會額外贈送現金券等。他指出，希望能吸引市民及旅客消費，料優惠活動能提升生意15%。

黃家和： 最緊要有客人嚟

黃家和表示，業界配合政府七一優惠活動，鼓勵食肆推出七一折優惠，初步估計有逾千間食肆響應，外賣茶飲店也會參與其中。他表示，並非所有食肆都能提供全單七一折優惠，但會考慮在特定菜式、飲品或套餐提供七一折扣，他強調，優惠活動的目的是「最緊要有客人嚟」。