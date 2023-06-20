七一｜7.1康文署設施開放免費搭天星小輪電車等　李家超：倘有人騎劫將追究責任 (更新)

李家超指，7.1當日康文署轄下多個設施可免費使用，例如開放戶內外設施及大部分公眾游池、免費開放科學館和太空館的常設展覽、藝術館、文化博物館、濕地公園，以及西九文化區M+和故宮文化博物館；另外，到「綠在區區」進行回收，可獲額外「綠綠賞」積分。

【11:00更新】 特首李家超今(20日)在行會前表示，下周六將是香港回歸26周年，亦是本屆政府上任一周年，政府會推出多項優惠和活動，包括免費開放絕大部分康文署設施，以及免費乘搭天星小輪及電車等。被問到政府如何看待市民遊行反映訴求，李家超稱七一是值得慶祝的日子，強調若有人騎劫破壞等，政府一定會追究法律責任。

逾千食肆供七一折優惠

在公共交通方面，李家超指7.1起一連5日可免費搭電車，七一當天可免費搭天星小輪往來尖沙咀及灣仔，亦可免費乘搭富裕小輪的香港水上的士航線，以及往來中環至紅磡、屯門至大澳、北角至觀塘等多線渡輪。他又說，飲食業界在7.1有逾1,000個食肆的指定菜式或餐飲品有七一折優惠，相關機構稍後會進一步公布詳情，希望讓市民開開心心，共同慶祝特區成立26周年。

他表示，今屆政府務實帶領香港走出疫情，與內地及世界通關接軌，走上復常快車道，形容香港充滿活力，社會氣氛更開心、熱鬧、有信心及希望，政府會繼續帶領社會拼經濟、拼發展、拼競爭力。他又說，「開心香港」、「你好，香港」活動等帶旺旅遊及消費，訪港人數在頭5個月突破1,000萬人大關，經濟漸漸復甦，儘管外圍經濟環境還是緊張，但在訪港旅遊及本地消費刺激下，經濟增長本年料有3.5%至5.5%，市面氣氛開心熱鬧了，信心多了。

稱7.1值得喜慶 對破壞不能掉以輕心

對於怎樣看待市民遊行反映訴求，李家超稱已宣布了一系列值得大家開心的優惠及活動，強調每個人做任何活動都要符合法律，以及必須按照法律進行，曾經有兩年7.1和國慶都被人騎劫，有人破壞安寧和作出違法事情，不能掉以輕心，認為七一是值得慶祝日子，大家應該要開心和喜慶，任何人利用機會騎劫、製造不良氣氛或破壞性活動，一定會追究法律責任。