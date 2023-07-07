七七事變86周年｜工聯會請願促加強抗戰教育　鄧家彪：有學生問英軍是否強勁反映「教得唔好」

工聯會立法會議員鄧家彪和陳穎欣指，日本政府在過去80多年來仍未有就七七事變及其侵略歷史作出任何道歉，更經常企圖歪曲甚至美化侵略歷史，為日本當時戰爭罪行開脫，對此工聯會不能接受，敦促日方以史為鑒，鄭重道歉。

今年是七七盧溝橋事變86周年，當日中國的8年抗戰就是因此展開。工聯會代表今早(7日)到日本駐港總領事館外請願，期間拉起橫額，高喊「緬懷先烈 珍愛和平」、「要求日本鄭重道歉」及「加強教育抗戰歷史」等口號，呼籲市民銘記抗戰歷史，同時要求日本正視侵華史實，鄭重道歉，並且要求日本擱置排放核污水計劃。

鄧憂日本 改憲派軍海外進駐

鄧家彪又指，「抗日戰爭」是每個中國人不能忘記的歷史，日方須正視七七事變和全面侵華「不光彩、錯誤」的歷史，並要深切反省及道歉，又對日本政府修改憲法，提高軍費，「蠢蠢欲動」派軍隊去進駐海外表示擔憂。

他又提及到立法會參觀的學生，指學生都會問是否因英軍強勁，日本才在1941年攻佔香港，認為是「反映我哋嘅歷史教得唔好，教得唔深入」，要求政府保存及宣揚抗戰歷史，讓市民明白今日的和平是得來不易。

1937年7月7日，日軍華北駐軍在盧溝橋以北地區舉行軍事演習，期間聲稱有一名日軍失蹤，要求入城搜查，惟遭中方拒絕。在當晚日軍進攻盧溝橋及宛平城，並與中方發生軍事衝突，日本侵華戰爭全面爆發，史稱「七七事變」或「盧溝橋事變」。