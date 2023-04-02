七人欖球丨賽事晚上結束 馬會主席利子厚頒發男子銀盾級別獎座給港隊

香港國際七人欖球賽今日（2日）晚上圓滿結束，頒獎禮隨即在香港大球場舉行，香港賽馬會主席利子厚獲邀頒發男子銀盾級別的獎座給勝出隊伍 — 中國香港，並與馬會行政總裁應家柏和其他嘉賓，陪同行政長官李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄頒發男子盃獎座給冠軍隊伍 — 新西蘭。此外，馬會副主席李家祥博士日前亦參與女子銀碗級別頒獎禮。

馬會連續第二年支持香港七欖球賽

今年是馬會連續第二年支持香港七欖球賽，成為其官方社區合作夥伴，馬會由3月起透過「賽馬會社區七人欖球計劃」的一系列活動，讓超過一萬名來自不同年齡層、能力和背景的人士體驗欖球以至其他運動項目的樂趣，更在「七欖」賽事期間推出的多項節目。

精英運動員出席「賽馬會精英運動員分享會」訴說奮鬥經歷

今年的「賽馬會社區七人欖球計劃」由3月中舉行的「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」揭開序幕。七位來自欖球、賽馬、馬術、足球和劍擊界別的本地精英運動員，與現場學生和網上觀眾分享他們的奮鬥經歷。香港賽馬會主席利子厚表示，「香港國際七人欖球賽」絕對是難得的機會，讓學生和社區人士享受世界著名大賽所帶來的歡樂和刺激體驗，並啟發他們從中學習參賽球員團結奮鬥的體育精神。