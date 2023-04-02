七人欖球丨馬會全力支持並推多項活動 提升市民對運動認識熱愛

透過「賽馬會社區七人欖球計劃」的一系列活動，讓超過一萬名來自不同年齡層、能力和背景的人士體驗欖球以至其他運動項目的樂趣，更在「七欖」賽事期間推出的多項節目。
精英運動員出席「賽馬會精英運動員分享會」訴說奮鬥經歷
今年的「賽馬會社區七人欖球計劃」由3月中舉行的「賽馬會精英運動員分享會：運動無邊界」揭開序幕。七位來自欖球、賽馬、馬術、足球和劍擊界別的本地精英運動員，與現場學生和網上觀眾分享他們的奮鬥經歷。香港賽馬會主席利子厚表示，「香港國際七人欖球賽」絕對是難得的機會，讓學生和社區人士享受世界著名大賽所帶來的歡樂和刺激體驗，並啟發他們從中學習參賽球員團結奮鬥的體育精神。
計劃接着於3月25日舉辦「賽馬會運動全接觸嘉年華」，以共融、團隊合作和領導才能為主題，讓一千名兒童及青少年試玩不同運動項目，如欖球、足球、划艇、板球、以及匹克球、棍網球和投球等新興運動，推動普及運動，並提高大眾對各項運動的認識和熱愛。
賽馬會七人欖球賽學校導賞團邀學生基層入場體驗
隨著「香港國際七人欖球賽」於3月31日至4月2日在香港大球場壓軸上演，一連三日早上舉行的「賽馬會小型欖球表演賽」則是本地欖球會的青年球員翹首以待的重點項目。計劃亦透過「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」和「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」等活動，讓學生和基層市民，包括長者和殘疾人士等，入場體驗動感澎湃、精彩刺激的「七欖」賽事。
馬會主席利子厚頒發男子銀盾級別獎座
香港國際七人欖球賽晚上圓滿結束，頒獎禮亦隨即在香港大球場舉行，香港賽馬會主席利子厚獲邀頒發男子銀盾級別的獎座給勝出隊伍，並與馬會行政總裁應家柏和其他嘉賓，陪同行政長官李家超、文化體育及旅遊局局長楊潤雄頒發男子盃獎座給冠軍隊伍。此外，馬會副主席李家祥日前亦參與女子銀碗級別頒獎禮。