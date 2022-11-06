七人欖球賽｜多名政府高官先後入場觀賽　李家超：香港已重返國際舞台

香港國際七人欖球賽3日賽事圓滿落幕，累計逾65,000人次入場觀賞賽事。港府多名主要官員今日(6日)先後入場觀賽，並在社交網站發帖或上載相片。傍晚到場的特首李家超在專頁稱，活動成功舉辦證明香港已重返國際舞台，迎來了新的篇章，「東方之珠比從前更閃更亮。」 其餘到場觀賽的官員，包括3名司長財政司長陳茂波、律政司長林定國、政務司長陳國基，以及文化體育及旅遊局長楊潤雄、保安局長鄧炳強、房屋局長何永賢等，民政及青年事務局長麥美娟和教育局長蔡若蓮等則在首日入場觀賽。

陳茂波：盛事之都活力再現 財政司長陳茂波在社交網站表示，參賽隊伍均全力競技，一眾本地和海外觀眾球迷亦全情投入、盡情喝采，形容現場氣氛興奮高漲、「香港盛事之都的活力再次展現。」他並稱，香港邁向復常之路由剛完成的國際金融領袖投資峰會及七人欖球賽揭開序幕，大家期待着更多大型精彩盛事。

林定國借球賽規則 說明守法助社會運作 律政司長林定國和副司長張國鈞下午在場觀賽，林定國在社交網站稱，事隔數年能重返大球場欣賞七人欖球賽十分興奮，形容異常高漲的現場氣氛，令人深深感受到香港充滿活力拼勁國際大都市的獨特個性。他又藉球賽有清晰規則，說明尊重和遵守法律是令社會順利及和平運作的大前提。

陳國基：適當時候繼續放寬防疫措施 政務司長陳國基在社交網站稱，今次是自己首次入場觀賽，觀眾此起彼落的歡呼聲，令他感受到他們對於這項國際盛事能在港重新舉辦的興奮和雀躍。他並提到，港隊游泳運動員何詩蓓、殘奥銀牌得主朱文佳在國際賽事勇奪佳績，加上七人欖球賽重新在香港舉辦，充分顯示體育界朝氣勃勃，並象徵香港距離復常之路又邁進了一大步。 他表示，港府會繼續審視疫情的最新發展，在適當時候繼續放寬各項防疫和檢疫措施，並歡迎各項國際盛事重新在香港舉辦，令市民早日恢復正常生活。

楊潤雄：Hong Kong is back! 文化體育及旅遊局長楊潤雄在社交網站表示，到場後一邊感受欖球運動員的盡情揮灑、熱血與汗水交織，一邊體會現場觀眾投入喝采、愉快如嘉年華的熾熱高漲氣氛，形容「Hong Kong is back!」。他又指，未來數個月將有更多精彩的大型國際體育盛事在港舉行，稱香港邁向復常之路有了良好勢頭，港府已準備好向全世界說好香港故事。