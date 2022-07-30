七人欖球賽｜闊別3年半 欖球總會：獲批11月4日至6日舉辦國際七人欖球賽

闊別3年半的的香港國際七人欖球賽，落實11月復辦。香港欖球總會表示，獲政府批准，確定能於11月4日至6日舉辦香港國際七人欖球賽。總會表示，將繼續與政府磋商，並指賽事將依照適時的防疫抗疫措施進行。總會將由下星期開始聯絡所有持份者，並會盡快公佈賽事細節，包括票務資訊等。

香港國際七人欖球賽自新冠疫情爆發以來幾度延期或取消。原定2020年4月初舉行的一屆，在賽前兩個月延期半年，最終在同年6月宣布取消。2021年的一屆則在去年底宣布延期至去年11月，惟再於去年8月宣布停辦。至於原定今年4月舉行的2022年一屆，去年11月宣布延期至今年11月，最終獲准復辦。

鄭泳 舜倡對來港參賽者及工作人員實施「安全氣泡」

對於停辦三年半的國際欖球賽可以復辦，民建聯民政事務發言人兼立法會議員鄭泳舜表示支持及期待。他希望當局與總會在安排境外運動員來港、市民觀賞賽事與防疫之間取得適當的平衡，協力辦好賽事，以展現香港仍是國際體育盛事之都的魅力。

鄭泳舜又指，感謝總會與政府部門過去一段時間的努力，讓賽事得以舉行。他建議當局可參考去年5月在港舉行的國際場地單車賽的經驗，對境外來港參賽選手及工作人員實施「安全氣泡」的安排，無論是檢疫安排、入住酒店等，提供適當的支援。