七人欖球｜旅發局邀《哈利波特》孖仔來港觀賽　中環海濱特設球迷觀賽專區

香港國際七人欖球賽2024 （香港七欖）由周五（4月5日）起，一連三日在香港大球場舉行，旅發局表示，為鼓動全城投入七欖狂熱，將與主辦方中國香港欖球總會聯手，在中環海濱特設戶外球迷觀賽專區，並邀請欖球狂迷、曾於電影《哈利波特》飾演「衛斯理雙胞胎」的演員奧利華菲力普斯、占士菲力普斯（James and Oliver Phelps）兩兄弟來港觀看七欖，藉盛事推廣國際形象。

料七欖吸引全球觀眾訪港 旅發局指，今年賽事是在香港大球場舉辦的第30周年，亦是香港七欖與香港大球場的最後聯乘，賽事早前已迎接疫情以來首次門票售罄，當中更獲得英國、澳洲及斐濟球迷的強勁支持。

主辦單位表示，訪港旅客門票銷售量佔今年賽事門票總銷量四成。今個周末，多達12萬人次觀眾將會齊集大球場，欣賞30支來自全球包括阿根廷、澳洲、斐濟、新西蘭等的勁旅角逐殊榮。 邀《哈利波特》孖仔來港觀賽宣傳香港 旅發局表示，早已部署全球宣傳工作，包括推出以七欖作主軸的限定旅遊產品及媒體體驗，並針對澳洲、南韓等欖球成熟市場，又與澳洲旅行社合作，設計七欖主題旅遊產品，鎖定當地高消費旅客訪港。 該局更特別邀請欖球狂迷、曾參演《哈利波特》系列電影的演員奧利華菲力普斯、占士 菲力普斯（James and Oliver Phelps）兩兄弟來港觀看七欖。