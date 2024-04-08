七成人不願住獲安置臨時收容中心 六成人指地點遠 影響生活

政府擬取締本港劣質劏房，違規改建成房屋的單位或被加快糾正；現有安置政策下，租客若因為屋宇署的執法致無家可歸，可選擇暫住「臨時收容中心」。團體調查發現，七成受訪者表示屯門寶田臨時收容中心地點偏遠，不願入住，主因影響工作或上學等生活。居民表示萬一受影響，會另覓原區劏房或工廈居住。團體倡以閒置公屋單位作安置。

「關注安置政策連線」早前在多區收集不適切居所的居民意見，收回105份有效問卷，八成有申請輪候公屋。部分不適切居所有機會因違法而被政府部門執法及清拆，現有安置政策，租客若因此無家可歸，可選擇暫住「臨時收容中心」，但近七成人表示不願意入住位於屯門寶田邨內的臨時收容中心及中轉屋，69%認為地點偏遠，六成認為會影響工作或上學等日常生活。