七成人不願住獲安置臨時收容中心 六成人指地點遠 影響生活

政府擬取締本港劣質劏房，違規改建成房屋的單位或被加快糾正；現有安置政策下，租客若因為屋宇署的執法致無家可歸，可選擇暫住「臨時收容中心」。團體調查發現，七成受訪者表示屯門寶田臨時收容中心地點偏遠，不願入住，主因影響工作或上學等生活。居民表示萬一受影響，會另覓原區劏房或工廈居住。團體倡以閒置公屋單位作安置。
「關注安置政策連線」早前在多區收集不適切居所的居民意見，收回105份有效問卷，八成有申請輪候公屋。部分不適切居所有機會因違法而被政府部門執法及清拆，現有安置政策，租客若因此無家可歸，可選擇暫住「臨時收容中心」，但近七成人表示不願意入住位於屯門寶田邨內的臨時收容中心及中轉屋，69%認為地點偏遠，六成認為會影響工作或上學等日常生活。
除地點外，85%表示不滿意臨時收容中心內的環境設施。近八成會選擇重新搬到不適切居所居住。有街坊表示，目前所住地區鄰近親友家，且對屯門區的環境、交通等並不熟悉，假若搬遷去到屯門，便要重新適應。
團體指，居民受政府清拆行動影響後，選擇搬入另一些不適切居所，根本無真正解決問題；團體在2022年5月發表全港長期空置公屋單位作安置用途調查，當時在14區發現874間樓齡逾40年的公屋單位，近半丟空逾一年；認為房署試行推出較不受歡迎的公屋空置單位轉為臨時收容中心及中轉房屋，讓居民多一個被安置在屯門區以外的選擇；屋宇署可與房屋局協調，預留適量簡約公屋及過渡性房屋作中轉房屋用途；建議政府將來可於本港五大區域(如新界東、新界西、九龍東、九龍西，以及香港島)設置中轉房屋單位，解決居民獲安置在鄰近社區的需要。