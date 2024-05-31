七成人認為國家發展與自身相關 四成二青年自評屬旁觀者

年輕人積極參與國家發展，國家的未來才有希望。由香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」調查顯示，近七成受訪青年認為國家發展與自己相關；逾七成對國家發展前景充滿信心，三成八更表示希望有份參與，但四成二自評為「旁觀者」角色。組織建議構建針對本港青年需要的推廣策略，讓青年參與國家發展成為更貼身的議題，同時政府可增加撥款，推動更多高質的內地交流。
青年創研庫早前訪問520名15至34歲青年；另訪問18名以不同形式參與國家發展的青年個案及5名專家和學者。結果顯示，68.5%人認為國家發展與自己有關；46.5%表示對認識國家發展感興趣。另外，71%對國家發展前景充滿信心，38.1%盼能參與其中。
22.7%人曾經或正在參與國家發展，逾八成半是透過交流、考察或表演形式參與。但有曾參與內地交流團的個案指，行程無助理解活動與個人的關連；亦有人指若參與者缺乏目標思考等準備，效果會打折扣。受訪專家和學者認為，內地交流項目需向高質素發展，包括設研習討論、有服務學習元素及有實踐建設國家的機會，惟會增加成本，現行資助機制下有一定難度。
41.7%受訪者更形容自己在國家發展過程中屬「旁觀者」，僅一成多認為是參與者。最窒礙他們參與的原因是不清楚如何參與(26.2%)及對國家認識不足(18.1%)。
青年創研庫青年發展組副召集人潘子鋒稱，年輕一代對能參與國家發展有意欲，倡構建針對青年需要的推廣策略，包括確立青年參與國家發展的十大領域，並就可改善內地社區的實踐項目提供資助，透過概念具體化和行動化，讓青年參與國家發展成為落地、可行和貼身的議題。成員黎達成則建議，政府積極考慮提升內地交流資助申請的撥款額度，推動和落實高質素交流。