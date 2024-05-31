七成人認為國家發展與自身相關 四成二青年自評屬旁觀者

年輕人積極參與國家發展，國家的未來才有希望。由香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」調查顯示，近七成受訪青年認為國家發展與自己相關；逾七成對國家發展前景充滿信心，三成八更表示希望有份參與，但四成二自評為「旁觀者」角色。組織建議構建針對本港青年需要的推廣策略，讓青年參與國家發展成為更貼身的議題，同時政府可增加撥款，推動更多高質的內地交流。

青年創研庫早前訪問520名15至34歲青年；另訪問18名以不同形式參與國家發展的青年個案及5名專家和學者。結果顯示，68.5%人認為國家發展與自己有關；46.5%表示對認識國家發展感興趣。另外，71%對國家發展前景充滿信心，38.1%盼能參與其中。