七成半後生仔願死後捐器官

本港現時每天有逾2,000人等待合適器官，惟前年的每百萬人中，只有4.7名遺體器官捐贈者，而登記器官捐贈人數僅佔本港人口不足5%。香港腎科學會早前委託香港醫護聯盟進行一項年輕人器官捐贈意願及認知問卷調查，結果發現有75%受訪者表示願意離世後捐出器官，但大部分都未做登記。



香港醫護聯盟於去年11至12月透過網上問卷成功訪問300名受訪者，年齡介乎12至35歲，其中16至18歲佔24%。結果顯示，有75%受訪者表示願意離世後捐出器官，其中22至24歲組別更接近九成。至於不願意捐贈者，主因是認為自己尚年輕而不考慮 (65%)，以及不願意捐贈給陌生人(65%)。 逾七成人未登記 即使有器官捐贈意願，仍有74%受訪未登記，83%人表示有向家人表達相關意願。未登記的受訪者中，58%因為不清楚登記途徑；52%受訪者則懶得登記；28%指沒有時間，其他原因包括仍在考慮、未成年及父母不同意等。

香港中文大學內科及藥物治療學系顧問醫生周啟明指出，結果反映現時本港有關器官捐贈最大的問題是，不少人有意捐贈器官，卻未有坐言起行，認為或多或少與大眾了解不深，甚至出現誤解有關。

救5條人命 年輕器官捐贈者之家屬程太分享，廿多年前14歲細女放學後在家突然昏迷，送至醫院急救，惟隔日醫生宣布腦死亡。本來程太不打算捐贈女兒的器官，家人事前亦沒有探討過這件事，但大兒子告訴她，「妹妹自小就喜歡幫人，如果可以幫到人一定很樂意」，於是就簽了同意書。最後女兒捐出了心臟、肝臟、肺及兩個腎臟，救回5條人命，遺愛人間，程太感到十分安慰，又指有收到受贈者的感謝信，其中一個與女兒年紀相若，最近告訴她剛做了媽媽，「我很開心及感動，女兒不不止幫了一個人，更是一整個家庭。」 籲告知家人意願 器官捐贈聯絡主任鄧婉儀坦言，大多數轉介的個案都是腦死亡，這類突如其來的離世，家人大多一時接受不到，如離世者曾簽署器官捐贈同意書，又在生前表達過意願，家人會較容易做决定，「願意或不願意，都應好好和家人溝通。」 香港現時採用「自願捐贈」(Opt-in)制度，香港腎科學會主席、腎病科專科醫生黃思豪認為對於器官捐贈，獲得市民信任最重要，建議政府利用多元方法和推廣媒介，加深市民對器官捐贈的認識；同時簡化登記程序，令更多人願意登記。