七成半曾購買有機食品創新高 記住3標籤不等同有機產品

香港有機資源中心公佈《香港消費者購買有機產品的行為研究》2021調查結果，數據顯示74.5%受訪者曾於過去一年購買有機食品，創歷年新高；購買比率亦較去年的63.3%，飆升了11.2百分點。

調查於6月4至30日進行，受訪者皆為18歲以上及過去一年平均每星期到街市、超級市場等購買產品的香港市民，共有811人參與。購買有機食品的比率大幅增長，但本港的有機產品消費總額由2020年的76億升到2021年的77億元，當中只升了15萬元。香港有機資源中心總監黃煥忠稱消費總額反映了疫情下香港經濟不佳，但相信經濟開始復甦，加上消費券的刺激，只要疫情不太嚴峻，有機市場的消費額仍會增加。

女性更願付較高金額買有機食品

有機產品的消費群方面，受訪男性表示會購買有機食品的比例，由2020年的34.2%升到2021年的44.2%，但女性則更願意付出較高的金額購買有機食品；62.9%女性在購買有機食品，願意花200元以上，當中5.1%更願花1,000元以上，但願意花200元以上購買有機食品，男性只有47.5%。

以年齡組別分析，願意用200元以上購買有機食品的比例，以31至40歲組別最高(72.1%)。黃煥忠指是此年齡層有更多年輕夫婦和專業人士，他們會為小孩、家人的健康購買有機食品和明白有機食品的好處，故有較高的購買力。

中心︰加強教育辨認標籤

不過，調查亦顯示消費者混淆認證標籤的情況仍然嚴重，大量市民誤認「有機」(自稱)(59.6%)、「GREEN LABEL」(40.2%)及「綠色食品」(36.3%)等標籤是有機產品。中心稱會加強教育消費者辨認標籤，並建議有機產品生產者、加工商及零售商支持有機認證系統，提供有機認證標籤商品；及政府應盡快立法，規管有機市場，保障有機產品消費者的權益。

另外，香港有機資源中心自2012年起主辦「優質有機零售商計劃」暨「至 TOP 有機零售商」選舉，中心今日公布，由全港市民於網上投票，選出10間「至TOP有機零售商」。

「至TOP有機零售商2022」得獎名單

● 源生坊有機功能產品專門店

● 營康薈

● 綠悠悠有機店

● 淳·生活

● 綠盈坊有機店

● 天然美物有機店

● 香港青年協會有機農莊

● 嘗有機

● 創之杰有機營養食品專門店

● 點籽·有機紅菜頭

