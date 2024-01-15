七成學童抗拒家長社交媒體放閃 專家促家長保障子女資料私隱

不少家長都愛把子女的相片或日常生活片段上載到社交媒體，跟朋友分享甚或「放閃」。然而，香港中華基督教青年會的調查發現，近三成受訪家長在網上分享子女的相片或影片時，事前從未詢問子女的意願；逾四成受訪學童對此感到尷尬，更有近三成傾向感到討厭。青年會提醒家長分享前應先徵得同意，尊重子女意願。 調查於去年9月至11月進行，以問卷形式訪問了793名有子女於中小學就讀的家長，以及1,094位中小學生，了解家長在網上分享子女資訊的習慣，及學童的感受。結果發現，逾82.6%受訪家長都會在社交媒體平台分享子女資訊，不過近28.5%事前從未詢問子女意願；過半受訪家長傾向覺得，子女不會因資訊被分享而尷尬、討厭、憤怒等負面情緒。

至於受訪學童(15歲或以上)，較多會對父母此舉而感到不滿，亦希望自己的資訊盡量減少在網絡上曝光。近一半人表示知道父母會在網上分享子女的日常生活，甚至有開設專屬帳戶分享，也有14%表示不知情。當中72.2%受訪學童希望父母不要在網絡上分享自身資訊，逾四成表示因而感到尷尬，更有28.2%感到討厭，23.2%感到憤怒。 過度分享或帶來困擾 香港中華基督教青年會協調幹事施文欣表示，明白家長對孩子的成就感到自豪，會希望與人分享喜悅。但她提醒，過度分享子女的成長，或對孩子帶來不必要困擾，甚或對父母產生信任危機，最終影響親子關係。