七成家長避免幼兒街上亂摸 憂乏接觸外界窒礙成長

新冠肺炎來襲，家長避免幼兒觸及不潔公共設施，日常更緊張。利潔時聯同旗下品牌滴露公布「幼兒觸感調查」，受訪家長曾因衞生問題而避免幼兒觸摸其他人或事物，包括公共物品（如扶手、升降機按鈕、門把手、欄杆等）（78%）、陌生人（74%）、街上物品（如超級市場或其他商店內的貨品）（69%）、遊樂設施（如滑梯、鞦韆、攀爬架、波波池、旋轉木馬等）（51%）及戶外或野生動植物（如草地、沙灘、流浪動物等）（49%）。更有七成受訪家長回家時亦曾因未進行消毒，而避免觸摸或擁抱家中2至5歲的幼兒。
63%完成兩項或以上消毒才觸摸子女
調查訪問了共300名2至5歲香港幼兒的家長，63%受訪家長堅持完成兩項或以上的衞生消毒程序才安心觸摸子女，包括以潔手液洗手（69%）、洗澡（58%）及更換所有衣物（56%）。在受訪家長的教導下，普遍幼兒已於疫情期間建立一定程度的衞生意識，例如75%幼兒學會主動要求清潔雙手，55%幼兒平均每日洗手6次或以上。受訪家長曾因衞生問題與不同的家庭成員發生衝突，最常出現磨擦的對象為「四大長老」（47%）及伴侶（38%），反映本港家庭需要更緊密的溝通，在衞生標準上達成共識。
三孩之父的利潔時香港及台灣總經理Boudewijn Feith表示，對於受訪家長於疫情期間所面對的壓力及憂慮，亦身同感受。必要的社交距離措施一方面可控制病毒在社區內傳播，但同時亦減少幼兒探索觸感的機會。為讓兒童健康成長，取得兩者的平衡非常重要。
多感官學習助提升幼兒學習成效
有研究指多感官（multisensory）學習包括讓幼兒觸摸不同類別及質感的物件，可有效提升幼兒的學習成效；缺乏社交觸碰（lack of interpersonal touch）對幼兒的社交及大腦認知發展都有所影響。近七成受訪家長擔憂幼兒因減少接觸外界而窒礙其成長，他們觀察到疫情中幼兒在性格及心理發展、語言發展、人際溝通技巧、以至學習能力方面均受到不同程度的影響。部份家長坦言子女變得內向、孤僻、膽小、害羞，甚至當有人走近就開始感到害怕，做什麼事情都不能夠真正放鬆體驗等。
周六『全球洗手日』，利潔時與百佳超級市場舉辦『觸』緊童年推廣活動，當天於百佳購買任何滴露個人護理產品滿50元，可獲贈10元指定店舖優惠券；滴露亦會捐贈10元等值產品，予利潔時香港慈善機構合作夥伴網絡。