七成家長避免幼兒街上亂摸 憂乏接觸外界窒礙成長

新冠肺炎來襲，家長避免幼兒觸及不潔公共設施，日常更緊張。利潔時聯同旗下品牌滴露公布「幼兒觸感調查」，受訪家長曾因衞生問題而避免幼兒觸摸其他人或事物，包括公共物品（如扶手、升降機按鈕、門把手、欄杆等）（78%）、陌生人（74%）、街上物品（如超級市場或其他商店內的貨品）（69%）、遊樂設施（如滑梯、鞦韆、攀爬架、波波池、旋轉木馬等）（51%）及戶外或野生動植物（如草地、沙灘、流浪動物等）（49%）。更有七成受訪家長回家時亦曾因未進行消毒，而避免觸摸或擁抱家中2至5歲的幼兒。

63%完成兩項或以上消毒才觸摸子女

調查訪問了共300名2至5歲香港幼兒的家長，63%受訪家長堅持完成兩項或以上的衞生消毒程序才安心觸摸子女，包括以潔手液洗手（69%）、洗澡（58%）及更換所有衣物（56%）。在受訪家長的教導下，普遍幼兒已於疫情期間建立一定程度的衞生意識，例如75%幼兒學會主動要求清潔雙手，55%幼兒平均每日洗手6次或以上。受訪家長曾因衞生問題與不同的家庭成員發生衝突，最常出現磨擦的對象為「四大長老」（47%）及伴侶（38%），反映本港家庭需要更緊密的溝通，在衞生標準上達成共識。