七成青年對向上流動感悲觀 只求脫貧 團體倡設兒童發展戶口扶持

社會向上流機會對青年的影響不容小覷，關注學童發展權利聯席於昨日發表調查指，發現近七成青年對向上流動感困難及悲觀，大多只求脫離貧窮便足夠，但對於脫貧的信心亦很薄弱；他們普遍認為社會和政府要確保年輕人有平等的發展機會從而令向上流動發生。聯席表示，青年對向上流動感到困難重重，倡當局改善教育制度，增加資助學位課程名額；並為每位香港兒童開立「兒童發展戶口」，及擴闊年輕人住房選擇。
關注學童發展權利聯席於8月至9月以問卷方式訪問了139位12至24歲青年，當中33位曾參與出「共創明『TEEN』」計劃；盼了解「計劃」成立兩年後，青年對自己在社會向上流動的觀感。調查發現67.5%受訪青年對短期內脫離貧窮信心薄弱，給予1至4分(10分滿分)的低分水平，當中35.1%更只給予1分；即使曾參加共創明「Teen」的受訪青年中，超過五成(54.6%) 對短期脫貧未有太大信心(1至4分)。
調查續指，基層青年只求脫離貧窮，對向上流動感不樂觀，甚至不存寄望。超過四成(41.2%)認為難以從基層變中產，而五大障礙分別為香港整體的經濟情況(61.4%)、成績主導的教育方式(57.9%)、未能參與不同發展活動的機會(57%)、工資水平低(41.2)和不利的住屋/居住環境(41.1%)。
問題不能以單一措施解決
聯席表示，幫助青年扶貧或向上流動，不能以單一措施解決；整體受訪青年認為政府須採取的措施，以促進年青人向上流動的首五項是增加資助學位課程、增設兒童發展戶口、增加年青人入住公共/私營房屋的機會、簡化申請學生資助的手續，以及放寬學生資助的門檻。
聯席又指，共創明「TEEN」計劃期限短，未有長遠儲蓄及累積資本的目標，且名額嚴重不足，難以幫助弱勢學生擺脫跨代貧窮；建議參考世界各地，為每位兒童開立「兒童發展戶口」，由家庭和政府共同為0至18歲兒童儲蓄，加上商界或第三方的支持，兒童成年後能有一定資金，可用於學習、投資、就業或創業用途。