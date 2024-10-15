七成青年對向上流動感悲觀 只求脫貧 團體倡設兒童發展戶口扶持

社會向上流機會對青年的影響不容小覷，關注學童發展權利聯席於昨日發表調查指，發現近七成青年對向上流動感困難及悲觀，大多只求脫離貧窮便足夠，但對於脫貧的信心亦很薄弱；他們普遍認為社會和政府要確保年輕人有平等的發展機會從而令向上流動發生。聯席表示，青年對向上流動感到困難重重，倡當局改善教育制度，增加資助學位課程名額；並為每位香港兒童開立「兒童發展戶口」，及擴闊年輕人住房選擇。

關注學童發展權利聯席於8月至9月以問卷方式訪問了139位12至24歲青年，當中33位曾參與出「共創明『TEEN』」計劃；盼了解「計劃」成立兩年後，青年對自己在社會向上流動的觀感。調查發現67.5%受訪青年對短期內脫離貧窮信心薄弱，給予1至4分(10分滿分)的低分水平，當中35.1%更只給予1分；即使曾參加共創明「Teen」的受訪青年中，超過五成(54.6%) 對短期脫貧未有太大信心(1至4分)。