七旬健身老婦及另一女會員被呃410萬元　 28歲教練判囚40個月

七旬老婦2019年在一連鎖健身中心，認識年輕男健身教練，因聽信對方可協助退回歷年購買課程，所花的數百萬元費用，先後被對方以繳付手續費或法律費等理由，藉詞騙去350多萬元。其後，該教練又以同樣手法，騙取另一名女子逾55萬元，至去年被捕。28歲被告陳展熙今(28日)於區院承認兩項欺詐罪，判囚40個月。

七旬健身老婦被騙355萬元

法官姚勳智指，被告利用教練身份接觸同為學員的兩名事主，謊稱可助退款等誘騙事主，涉款逾410萬元，數額龐大，案情非常嚴重。指事主可能一生積蓄就這樣被他騙去，勸被告勿再犯事，於在獄中好好反省。

案情指，72歲姓馮的女受害人，為舒適堡健身的會員。曾於2012至2020年，花費約200萬元購買個人訓練課程，並於前年9月認識被告。被告在課堂中，向馮婦稱可助她獲得歷年全數退款，及可取得其他移民客戶所放棄的會藉退款，但要求馮婦先支付手續費，獲其應允。

及後，被告先後5次藉口，要馮婦先繳付手續費及法律費用等，令她前後交出262萬元。之後，被告又藉詞向馮婦稱，需用盡信用卡限額，才可獲取退款，故再帶她到錶行購買4隻價值9.8萬至39.8萬元的手錶，最終馮婦共被騙去355萬元。

官： 數額龐大 、 案情非常嚴重

至去年1月，被告再要求馮婦付百多萬元時，其已無餘錢故拒絕。馮婦事後向舒適堡查詢，始知被告已被解僱。與此同時，被告又以助升級及獲退款等同樣手法，哄騙另一名28歲姓黃女會員交出逾42萬元，及替他購買一隻12.8萬港元的手錶，黃女最終亦被騙去55.6萬元。

辯方求情指，案發時28歲被告陳展熙，因疫情關係致收入大減，其後雖與友人合資經營餐廳，卻生意失敗，其友人更因而自殺，令他需背負200萬元債項，陷經濟困境而犯事。他現已感後悔，並向事主致歉，承諾出獄後會為兩名子女努力工作，改過自新。

姚官判刑時指，被告利用教練身份接觸同為學員的兩名事主，謊稱可助退款等誘騙事主，涉款逾410萬元，數額龐大，案情非常嚴重，最後將被告判囚40個月。