七旬婦墮假公安騙局失2千萬 31人涉51騙案 17外傭疑借出戶口

再有長者墮假公安騙局。一名71歲婦人去年接假冒內地公安電話，指她涉及洗黑錢案要求交出銀行帳戶等資料協助調查，事主發現戶口內逾2,000萬元被轉到其他帳戶，並與友人提起始懷疑受騙報警。警方中區警區過去一周展開行動，偵破51宗騙案，連同上述長者的案件，損失共5,700萬元，拘捕31人，大部分為傀儡戶口持有人，包括17名外傭。警方提醒僱主，要教育外傭切勿犯法。

被捕7男24女年齡介乎21至74歲，19人屬非華裔，包括17名外傭；涉案非華裔人士中，包括一名印度裔男子，4人是印尼裔和14人是菲律賓裔女子，全部人持有香港身份證。12名本地人，包括無業、送貨員、司機、家庭主婦等人士。各人涉嫌以欺騙手段取得財產罪、詐騙及洗黑錢等罪名；兩名分別40歲和47歲非華裔女子，各被控一項「洗黑錢」罪，案件將於8月8日在東區法院提堂，其餘被捕人擭准保釋候查，於8月下旬向警方報到。

51宗騙案包括電話、網上購物、網上情緣、網上投資及網上求職騙案等，事主年齡介乎19至91歲，涉款達5,700萬元。失款最多的是一名71歲本地婦人，於去年3月接獲假冒公安電話，指她涉及洗黑錢案，要求她提交銀行帳戶及密碼供調查，其後事主發現戶口內的2,000萬元被轉到其他帳戶。據指，事主為退休人士，居山頂，與朋友談起事件始發現受騙。