七旬婦銀行換新鈔遭賊尾隨入屋行劫 49歲漢瞬被鎖定 2小時後落網

農曆新年將至，3間發鈔銀行上周起提供新鈔及迎新鈔供市民兌換，市民換錢時，亦要提防有賊人銀行監視、尾隨再伺機落手。一名77歲婦人在屯門一間銀行換數千元新鈔後，遭賊人尾隨上樓，趁女事主入屋即亮出剪刀，再入屋行劫，掠去過萬元現金及財物。警方接報到場，並瞬即鎖定疑犯身份，兩小時後拘捕一名年約49歲男子。
案發於前日下午1時，現場為屯門翠寧花園一單位。一名77歲婦人遭賊人尾隨，至開門入屋之際，被人以剪刀指嚇，之後賊人入屋洗劫，掠走值8,000元的iPhone 12手機、5,200元現金及八達通，以及約值1,000元的手袋。事主手腳痛須送院治理，同日出院。
屯門警區刑事部署理總督察陳學麟昨交代案情，指前日翠寧花園發生一宗「嚴重入屋犯法罪」案，女事主於中午12時許，在屯門區內一間銀行兌換新鈔用作封利是，之後乘搭輕鐵回家，期間一名賊人疑在銀行已留意到老婦身懷現金，之後一路尾隨伺機落手打劫。至下午1時，女事主回家準備入屋時，尾隨的賊人進一步走近，並亮出一把剪刀脅持對方入屋，再大肆搜掠。最終劫走事主電話、一些現金。
警方接報到場翻看大量閉路電視及作情報分析，瞬即鎖定賊人的特徵及逃走方向。同時下午約3時，探員在港鐵太子站對開一輛巴士上，發現49歲姓黃男疑犯，並在旺角彌敦道688號旺角中心對開，以涉嫌「嚴重入屋犯法」拘捕他，起回所有失物，以及懷疑犯案用的剪刀。他報稱職業為客戶服務員，正被扣查。案件交由屯門警區刑事調查隊第7隊跟進。
陳學麟指，嚴重入屋犯法罪，一經定罪，最高刑罰為終身監禁。警方呼籲市民，財不可以露眼，尤其長者應考慮與親友陪同下前往銀行，並於兌換鈔票的同時留意附近是否有可疑的人士，有需要應向警方求助，以免成為匪徒的目標。