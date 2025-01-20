七旬婦銀行換新鈔遭賊尾隨入屋行劫 49歲漢瞬被鎖定 2小時後落網

農曆新年將至，3間發鈔銀行上周起提供新鈔及迎新鈔供市民兌換，市民換錢時，亦要提防有賊人銀行監視、尾隨再伺機落手。一名77歲婦人在屯門一間銀行換數千元新鈔後，遭賊人尾隨上樓，趁女事主入屋即亮出剪刀，再入屋行劫，掠去過萬元現金及財物。警方接報到場，並瞬即鎖定疑犯身份，兩小時後拘捕一名年約49歲男子。

案發於前日下午1時，現場為屯門翠寧花園一單位。一名77歲婦人遭賊人尾隨，至開門入屋之際，被人以剪刀指嚇，之後賊人入屋洗劫，掠走值8,000元的iPhone 12手機、5,200元現金及八達通，以及約值1,000元的手袋。事主手腳痛須送院治理，同日出院。