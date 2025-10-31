七旬的士司機不滿要求找3毫 罵客「屎忽鬼」 被裁定無禮貌罪成罰2千元

七旬的士司機不滿乘客要求找續3毫車資，稱乘客「屎忽鬼」、「冇錢唔好搭的士，搭巴士啦」。司機被控一項「無禮貌及不守規矩」罪，其早前否認控罪，指當時只是對自己說話，並非對乘客說話。裁判官今日（31日）在九龍城裁判法院裁定被告罪成並直言，男乘客並非因找續車資投訴被告，而是不滿意被告駕駛態度，判處被告2,000元罰款。 被告關國培（70 歲），被控一項「無禮貌及不守規矩」罪，指他於2024年12月1日晚上8時45分，於旺角新世紀廣場駛往何文田欣圖軒，作為的士司機時無合理辯解而無禮貌，以及不守規矩。

被告：我覺得係唔合理 被告沒有律師代表，被裁定罪成後，被告隨即反駁「我覺得係唔合理，你判我有罪，我都無話可說」。被告求情時稱，「我而家唔係求情，覺得呢個裁決唔滿意」。裁判官強調，法庭有處理上訴機制，被告如對裁決不滿，可尋求法律協助。裁判官判刑時指，被告以粗言穢語辱罵乘客約20分鐘，考慮本案嚴重性，判處被告2,000元罰款。 裁判官引述證供，男乘客案發當晚與妻子在旺角新世紀廣場乘搭涉事的士，返回何文田住所，咪錶顯示車費為43.7元，並支付100元，只獲找續56元。男乘客不想支付咪錶金額以外的費用，要求被告找續3毫子。

被告聞言後斥，「屎忽鬼」、「垃X圾」、「X你老母」、「香港有你呢啲人真係影衰晒」，退還現金，要求改用八達通付款。男乘客付錢後表示，會投訴對方，而被告又稱「冇錢唔好搭的士，搭巴士啦」。男乘客打算拍攝被告司機證，被告隨即反轉證件，被告更指「影咩影，唔俾影」。男乘客向被告稱，將透過的士扣分機制投訴，被告繼續怒斥男乘客，並趕對方下車，男乘客終報警求助。 男乘客報警後，被告用手機拍下乘客及其妻的片段，「影X你個衰樣，擺上網等全香港人睇到你啲醜態」。男乘客要求列印收據時，被告指使用八達通付款沒有收據，惟被告按下咪錶列印出一張紙條，並將紙條放入口袋中。被告在中段陳詞時指，「通常司機都唔收零頭」，高官裁定表證成立後，被告出庭自辯時，否認自己用粗口辱罵乘客。

裁判官裁決時指，涉事乘客證供與呈堂的涉案片段內容吻合，在盤問下沒有動搖。裁判官直言，男乘客並非找續車資問題投訴被告，而是不滿意被告駕駛態度。裁判官認為男乘客的解釋合理，故採納男乘客的證供。 裁判官不採納被告解釋 裁判官提及，被告自辯時指，自己並非怒斥男乘客「屎忽鬼」、「垃X圾」等，因沒有直視男乘客。裁判官引述被告錄影下片段的解釋，是為作記錄，並打算告知行家此事，但期間被告向男乘客表示，如自己被檢控定罪後，將會公開視頻片段，又稱「你放心」。裁判官認為，「你」必然指男乘客，被告錄影的目的，並不是被告的解釋。被告補充，涉案句子是自己說法的方式，而不是對乘客不禮貌。裁判官引述被告與警員對話的錄音，被告並非用一樣的對話方式與警員溝通，故不採納其解釋，裁定被告罪成。