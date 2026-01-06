七旬的士司機撞老婦捲車底拖行後逃逸　判囚5個月

一名七旬夜更的士司機於荃灣撞倒推着垃圾手推車的老婦，致對方捲入車底，拖行14秒後被拋出，導致老婦重傷留院3個月。經審訊被裁定危駕致他人嚴重受傷、意外後沒停車等3罪成，今日(6日)在沙田裁判法院被判監5個月，停牌兩年，並要自費修讀駕駛改進課程。

被告余偉成(70歲)，否認「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」、「發生交通意外後沒有停車(有人受傷)」、「發生有人受傷的意外後而沒有備案」3罪。控罪指被告在去年1月7日，在新界荃灣沙咀道與聯仁街交界在道路上危險駕駛一輛市區的士，引致劉姓事主身體受嚴重傷害，於同日同地作為上述市區的士的司機，當時因有該車輛在道路上而有意外發生，以致事主身體受傷，而其沒有停車，及沒有在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向警務人員報告該意外。