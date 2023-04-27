七旬翁元朗街頭遭人有預謀斬死 拘8人檢9把刀 4人提堂 2涉謀殺

70歲男子上月清晨離開元朗寓所後在街頭被斬傷，手腳有8處刀傷，最終疑因失血過多，傷重不治。警方周一(24日)拘捕7男1女涉嫌串謀謀殺，包括一名65歲食店東主，當中4人於昨午在屯門裁判法院提堂。對有指事件或涉噪音投訴，警方以案件已進入司法為由不作回應，但相信案件涉預謀犯案，並不排除再有人被捕。

8名被捕人士，分別7男1女、年齡介乎23至65歲，均持有香港身份證，部分人有黑社會背景。其中兩名分別32及65歲男子暫控一項謀殺罪，該名32歲男子與另外兩名分別30及33歲男子另被暫控一項串謀妨礙司法公正罪，案件昨日(26)在屯門裁判法院提堂。另外3人獲准保釋候查，於5月下旬向警方報到；一名被捕人現正被扣留調查。

警方檢獲案發時疑兇所穿著衣物、電話，以及3輛涉案私家車，並搗破一個武器庫，9把刀、1個鎚、4頂黑色帽、3件黑色風褸及一些手套等，疑與過往一些暴力案件有關。

死者為70歲陳廣權，據指生前獨居於元朗利景樓4樓一個單位，曾任大廈法團委員。3月29日凌晨3時37分，陳被發現倒臥康樂路街上，身上有多處刀傷，送院後證實不治。警方之後將案列作謀殺處理，經過解剖判斷死者身體有8處刀傷，位於手腳，頭顱及身體軀幹沒有明顯傷勢，初步相信他失血過多致死。

