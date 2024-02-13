七旬長者憂被指濫用急症室 心臟病不敢召救護車

政府正研究調整急症室收費，打擊濫用情況。有長期病患的七旬長者指，早前突然心臟猛跳、說話呈困難，但因擔心被指濫用急症室，而不敢打999，其後友人發現情況代為報警，救護員送院指自己「急性心臟病同心肌梗塞。」並稱若急症室加價至300、500元更一定唔會求診。立法會議員（醫療衛生界）林哲玄指，市民發病時未必能準確判斷自身情況，難說他們使用急症室便是濫用，又指反對加價，認為無法防止濫用。

今年70歲的陳華麗是一名患糖尿病、血壓高及膽固醇高的長期病患者，她指，上月29日早上6點起床時心臟猛跳、說話有困難，但以為自己「無咩野」，「諗住瞓一陣，晏啲起身先再去睇醫生」。陳華麗表示，發病2小時後，相約她外出的老朋友發現她無法講話並面青口唇白，大警即為她召喚救護車；稱當時救護人員都說，「你梗係要嚟醫院啦，如果唔係，你真係命都無㗎，你依家係急性心臟病同心肌梗塞。」