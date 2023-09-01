七月零售銷貨值升16.5% 政府︰ 訪港旅遊業復甦利好零售業

復常後首個暑假，受惠旅遊業復甦，7月零售業總銷貨值臨時估計為330億元，按年升16.5%，但升幅放緩，按月跌約3%。總銷貨數量的臨時估計按年上升14.0%，另有多種商品均錄得按年雙位數增長。政府表示，未來數月訪港旅遊業復甦，會繼續利好零售業。

7月份零售業總銷貨值330億元，按年升16.5%，期內升幅最高的主要類別是藥物及化妝品，達45.7%；其次為中藥(上升45.5%)、書報、文具及禮品(上升43.2%)；服裝類上升34.3%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值亦上升19.8%。而燃料銷貨價值下跌20.3%，超級市場貨品就無升跌。

至於7月總銷貨數量，扣除價格變動後，臨時估計按年上升14.0%。2023年6月的零售業總銷貨數量的修訂估計較同月上升17.4%，而2023年首7個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升18.2%。

今年首7個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，按年升20.1%。而零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按月增1.4%。

政府表示，在訪港旅客人數上升和消費氣氛正面下，零售業總銷貨價值在7月按年繼續明顯上升；又指未來數月訪港旅遊業復甦、勞工市場情況改善和政府各項支持消費的措施會繼續利好零售業。

零售管理協執行總監羅振邦說，升幅的類別同旅遊業有關，但業界鼓勵本地消費。協會最近以問卷訪問逾4千間店舖，六成會員指8月生意按年錄得單位至中雙位數的增長。但認為推動夜經濟，在人手上有困難，由於零售業仍欠缺一至兩成人手，日常營運已面對一定困難，難有足夠人手延長晚上的營業時間。他又指，月底有中秋節和內地十一黃金周，但9月時零售業淡季，銷情仍要視乎內地訪港旅客人數及港人外遊情況。業界會提升服務水平、提供具創意及多元化產品等努力鼓勵港人留港消費，鼓勵商場提供促銷活動，吸引更多人流。