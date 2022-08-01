七私家車分銷商承諾不限原廠檢修才有保養 競委會邀公眾提意見

競爭事務委員會今日（1日）表示，調查發現奧迪、寶馬、豐田、福士、本田、MINI、Land Rover等17個私家車品牌的七間分銷商，施加保用限制，規定不論保養或維修項目是否在保用範圍內，顧客均須將私家車送往特約維修中心保養或維修。若顧客不跟從，便需承擔保用失效的風險。

競委會指，分銷商承諾不會執行現行的保用限制，亦不會將這些限制列入新車的保用條款內。有關分銷商亦提出，在承諾生效90日內，對有關合約作出相應的修訂，並通知客戶。競委會認為建議的承諾能夠適當地釋除競委會的疑慮，因此擬接受承諾，並就接受七間私家車分銷商按《競爭條例》的承諾展開諮詢。競委會邀請各界人士對建議的承諾提供意見，並於本月15日下午6時或之前向競委會提交申述。

競委會表示，該七間分銷商分別為 Cartel Motors Limited、大昌行集團有限公司、Inchcape International Holdings Limited、錦龍汽車集團有限公司、意美汽車（香港） 有限公司、森那美汽車集團（香港）有限公司及宏益控股有限公司；涉及的品牌包括奧迪、寶馬、雪鐵龍、福特、本田、積架、起亞、Land Rover、凌志、萬事得、MINI、三菱、日產、富士、鈴木、豐田及 Volkswagen（福士）。

競委會建議承諾期為期５年

競委會又指，建議的承諾除了令車主受惠，亦會為獨立車房帶來正面的改變，讓獨立車房有更多機會參與競爭。而承諾有效期將由生效日起計，為期五年，並設有報告及監察機制，以確保分銷商遵守承諾。