丈夫不忍癌妻受苦燒炭送最後一程　法官形容悲劇判感化1年

58歲電工郭偉賢，為了全職照顧56歲患肺癌末期的太太陳秀雲而辭職。惟前年其妻難忍病魔折磨，多次向家人表示欲尋死。郭偉賢不忍愛妻受苦，向太太提議「送你最後一程」，於太太點頭同意下，郭偉賢於房間燒炭，並以毛巾封閉門邊，吻別太太後播放佛教音樂送別。郭偉賢其後進入房間確認太太已離世後，隨即通知家人及報警，警誡下，被告稱「我燒炭殺死我太太，係想減輕佢嘅痛楚」。

他原被控謀殺罪，由於兩名精神科醫生認為，他因嚴重抑鬱症引起精神失常而犯案，故控方接納他案發時，受神志失常影響誤殺太太，今(7日)於高等法院承認誤殺罪。法官黃崇厚判刑時指，本案無疑是一宗悲劇，相信被告犯案只為讓妻子安詳離去，認為應以憐憫之心處理本案，但法庭仍須顧及公眾利益，但考慮到本案情況特殊，故判處感化1年。

親友證兩夫婦十分恩愛

案情指，被告與胞妹及56歲死者同住鴨脷洲百良大廈一單位，兩夫婦在20多歲時認識並結婚逾30年，親友指他們十分恩愛。惟在2018年10月，任職兼職護士的太太在被診斷患肺癌末期，癌細胞已經擴散到身體各部分，任職電工的被告便辭職以照顧太太。

其妻病況在2019年至2020年每況愈下，醫生在2020年1月中向被告指，他太太命不久矣，亦沒有其他方法去治療他太太的病況。太太受疼痛折磨而難以睡覺及進食，以雙倍劑量嗎啡止癌末疼痛，只能點頭無法說話。在案發前兩天，其太太因病痛入院，醫生直言她將在數天內去世，但被告不希望太太在醫院獨自死去，故聽從太太要求申請出院。

不忍太太受苦燒炭送最後一程

被告眼見太太受到癌症末期的疼痛折磨，到超市購買一包煤炭回家「以備不時之需」，太太在案發前一日服用嗎啡及安眠藥後，仍不能入睡。被告亦感覺到太太命不久矣，詢問太太能否忍受痛楚，需否被告協助「送她最後一程」。

被告指他問了太太數次，太太點頭示意，他為太太按摩等待她入睡後，到廚房以鑊燒熱煤炭，放到太太密封門縫的房間內，吻別太太後關門，並播放佛教音樂，祈求太太安樂無痛地離去。及至1月30日凌晨3時許，警方接獲被告致電999，聲稱在家殺妻。

警方及消防員到場後，發現死者躺在睡房及不省人事，床邊放有一隻載有燃點的炭的鑊，門邊以毛巾及衣服封閉。救護員發現死者已沒有生命跡象，被告則出示一張「不作心肺復甦術」文件，惟救護員解釋須盡責任施救，死者送院後證實死亡，死因為二氧化碳及嗎啡副作用引致。