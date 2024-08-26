三中全會精神宣講會 李家超：以進一步全面深化改革為己任

中共中央宣講團應特區政府要求來港講解三中全會精神，並在今日(26日)下午在灣仔會展舉行宣講會，向社會各界人士宣講中共二十屆三中全會精神。行政長官李家超在專頁發文指，衷心感謝中央對香港特區的高度重視和大力支持，宣講會令與會者和廣大市民對二十屆三中全會精神有更深刻、更深層次的認識和理解；相信市民從中獲益良多、受益不淺。

李家超指出，二十屆三中全會不但引領國家邁向中國式現代化和高質量發展，對香港的長遠發展、長治久安同樣至關重要；歷史證明，香港在國家改革開放中一直扮演積極的角色。但當前世界百年未有之大變局正加速演進，國家的發展已進入戰略機遇和風險挑戰並存的關鍵時期。