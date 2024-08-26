三中全會精神宣講會 李家超：以進一步全面深化改革為己任

中共中央宣講團應特區政府要求來港講解三中全會精神，並在今日(26日)下午在灣仔會展舉行宣講會，向社會各界人士宣講中共二十屆三中全會精神。行政長官李家超在專頁發文指，衷心感謝中央對香港特區的高度重視和大力支持，宣講會令與會者和廣大市民對二十屆三中全會精神有更深刻、更深層次的認識和理解；相信市民從中獲益良多、受益不淺。
李家超指出，二十屆三中全會不但引領國家邁向中國式現代化和高質量發展，對香港的長遠發展、長治久安同樣至關重要；歷史證明，香港在國家改革開放中一直扮演積極的角色。但當前世界百年未有之大變局正加速演進，國家的發展已進入戰略機遇和風險挑戰並存的關鍵時期。
他續指，面對紛繁複雜的國際形勢，香港要通過進一步改革實現更好發展，既要進一步發揮「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，也要在推動自身發展和與內地高度融合發展的進程中，不斷致力尋求政策、機制、體制的創新突破，持續鞏固及提升自身優勢，以香港所長貢獻國家所需，助力國家「走出去」、「引進來」，為促進國家與香港的高質量發展和中國式現代化建設而努力。
領會三中全會精神
李家超期望與會者及廣大市民學習和領會二十屆三中全會精神，以更積極進取、務實擔當、不怕苦、不畏難的精神，積極識變、應變、求變，以進一步全面深化改革為己任，在各自崗位上將二十屆三中全會精神融匯貫通，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出貢獻。