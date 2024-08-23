三中全會精神宣講會8.26舉行　政府：全港市民應認真學習 (更新)

【8月23日更新】政府今(23日)表示，中央宣講團應特區政府要求，定於下周一(26日)下午在灣仔會展舉行宣講會，向社會各界人士宣講中共二十屆三中全會精神。嘉賓包括全國人民代表大會憲法和法律委員會副主任委員、全國人民代表大會常務委員會法制工作委員會主任沈春耀，以及中華人民共和國商務部黨組書記、部長王文濤。 沈春耀王文濤主講 發言人指，今次中央宣講團來港講解中共二十屆三中全會精神實屬難得機會，呼籲市民大眾應把握機會踴躍收看，以對三中全會精神的具體內容和重大意義有更充分的認識和理解，並指中共二十屆三中全會不但引領着國家邁向中國式現代化和高質量發展，對香港的長遠發展和民生福祉亦同樣至關重要，全港市民都應認真學習貫徹三中全會精神。

宣講會當日下午3時至5時30分會在網上進行直播，屆時市民可登入政府網頁或到政制及內地事務局Facebook專頁收看，而本港主要電視台亦會進行直播。宣講會足本內容稍後會上載至政制及內地事務局網站。

政府：市民應認真學習貫徹精神 【8月22日更新】中共中央上月在北京舉行三中全會，隨後中央宣講團到各地解說大會精神。今日(22日)有報道指，政府將於下周一(26日)在灣仔會展舉辦「三中全會精神宣講會」，並由行政長官李家超主持。據了解，屆時全國人大常委會法工委主任沈春耀將來港主講，商務部部長王文濤亦會致詞，港區人大、政協、立法會議員和政商界都獲邀出席。

另外，政制及內地事務局在社交平台上載新的宣傳片，指三中全會不但引領國家邁向中國式現代化，對香港的發展和民生福祉也極為重要，香港必須認真學習貫徹三中全會精神，發揮好香港「一國兩制、背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，使香港可以不斷蓬勃發展，並以香港所長貢獻國家所需，為國家推進中國式現代化作出貢獻。