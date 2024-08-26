三中全會精神｜中央宣講團來港講解　沈春耀：感受到各界十分關注　王文濤：港須融入全國改革大潮

中央宣講團應特區政府要求，來港講解中共二十屆三中全會精神。今日下午舉行的宣講會由全國人大憲法和法律委員會副主任、人大法工委主任沈春耀和商務部黨組書記、部長王文濤主講，兩人強調推進中國式現代化的關鍵是要深化改革，以及中國將繼續堅持改革開放。沈春耀又提到，香港近年在維護國家安全上做到制度創新，未來應發揮好重要作用，以及作為超級聯繫人的獨特優勢。

沈春耀：改革開放是走向現代化國家的關鍵道路

港府下午在灣仔會展舉行公開的三中全會精神宣講會，歷時約兩個半小時，沈春耀和王文濤共發言約100分鐘，然後再進行問答環節。沈春耀會上表示，感受到香港各界十分關注三中全會精神，顯示香港關注國家發展、期望發揮香港當中的地位，形容深受鼓舞、充分反映香港同胞的愛國愛港情懷。他續稱，三中全會主題提到的「推進中國式現代化」，需要靠改革開放推動，而改革開放是大踏步趕上時代前進步伐的重要法寶。

沈春耀又提到，三中全會精神的重點是進一步深化改革中國式現代化，又稱本港近年在維護國家安全方面有重大制度發展和創新，對此感到可喜。他續說，一切發展和改革都是為了人民和改善民生，而改革開放是中國走向現代化國家的一條關鍵道路，又指本港具有廣泛外部聯繫、特定文化氛圍等優勢，寄語本港應當在這方面發揮重要作用，包括擔當超級聯繫人角色。

王文濤籲港主動對接「十五五」規劃

王文濤在同一場宣講會發言時提到，香港這顆東方之珠令他留下深刻印象，又形容香港在國家改革開放和現代化建設進程所處的地位獨特。他說，本港現已進入由治及興的階段，因此更需要融入全國改革大潮，鞏固和提升獨特地位與優勢，以及把握國家發展帶來的機遇，做好背靠祖國、聯通世界的超級聯繫人、超級增值人。

中央近年提出多項惠港措施和政策，王文濤期望本港市道能夠「旺丁更旺財」，又稱香港有人才、資金等優勢，推動新質生產力大有可為。他續稱，本港在鞏固和提升獨特地位、優勢的同時，亦要主動對接國家即將開始的「十五五」規劃、大灣區建設等國家策略，另外「一國兩制」的優勢亦不斷顯現，例如香港屬於獨立關稅區、自由港，亦長期是內地最大投資的來源地，佔引進外資近六成。