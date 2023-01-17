三代殘疾運動員體育路上代代傳承 傷殘人士體育協會展開巡迴展覽次站

香港傷殘人士體育協會2022年迎來金禧之慶，於去年11月至今年2月期間在奧海城、荃新天地2及屯門市廣場舉行50週年巡迴展覽，展示協會半世紀以來經歷的機遇、挑戰及成就。
三代殘疾人羽毛球運動員，包括創隊成員之一兼教練曾昭邦、SH6級男單世一朱文佳及訓練班小將翁卓曦，日前(1月14日)一同出席於荃新天地2舉行的「香港傷殘人士體育協會50週年巡迴展覽」次站運動員分享。
現時排名世界第一的朱文佳分享首度登頂感受。他指這是得來不易的成果，感謝教練團隊度身訂造訓練計劃，令他更了解自己不足，從而有所突破。他又特別多謝協會在疫情下妥善安排出賽等事宜，令他在比賽時更專注。提到未來目標，他希望維持狀態出戰今年10月舉行的杭州2022亞洲殘疾人運動會，衝擊獎牌。
現為羽毛球教練的曾昭邦曾是港隊創隊成員之一，他亦身兼「星探」一職，於各羽毛球場穿梭，為協會覓得近百名具潛質的球員，殘奧銅牌得主陳浩源便是其中一位。他指出，現時香港殘疾人運動正面對青黃不接的情況，自己仍會盡一己之力，發掘與培訓運動員。
年僅九歲的翁卓曦笑言每星期最期待便是參與訓練班，全因為羽毛球帶來滿足感。他感謝媽媽一直鼓勵他踏上運動路，更對獲協會頒發鼓勵年青運動員的曾子修紀念獎感到意外。
展覽日期：2023年1月14日至2月5日
地點：荃新天地2 (荃灣楊屋道18號)
運動員分享：1月14日
運動項目挑戰 (週六、日)：1月14、15、28、29日、2月4及5日
展覽日期：2023年2月11日至19日
地點：屯門市廣場(屯門屯順街1號)
運動員分享：2月11日
運動項目挑戰 (週六、日)：2月11、12、18及19日