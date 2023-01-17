三代殘疾運動員體育路上代代傳承 傷殘人士體育協會展開巡迴展覽次站

(左起)曾昭邦教練、翁卓曦及朱文佳與獎牌合照。

香港傷殘人士體育協會2022年迎來金禧之慶，於去年11月至今年2月期間在奧海城、荃新天地2及屯門市廣場舉行50週年巡迴展覽，展示協會半世紀以來經歷的機遇、挑戰及成就。

三代殘疾人羽毛球運動員，包括創隊成員之一兼教練曾昭邦、SH6級男單世一朱文佳及訓練班小將翁卓曦，日前(1月14日)一同出席於荃新天地2舉行的「香港傷殘人士體育協會50週年巡迴展覽」次站運動員分享。

現時排名世界第一的朱文佳分享首度登頂感受。他指這是得來不易的成果，感謝教練團隊度身訂造訓練計劃，令他更了解自己不足，從而有所突破。他又特別多謝協會在疫情下妥善安排出賽等事宜，令他在比賽時更專注。提到未來目標，他希望維持狀態出戰今年10月舉行的杭州2022亞洲殘疾人運動會，衝擊獎牌。