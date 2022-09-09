三代護理員情繫安安廿三載 感謝老朋友 重新出發延保育使命

「最親愛的安安，每天想念你，但知道你在更美好的世界」、「你永遠留係我心入面，永遠都係可愛又活潑的安寶貝。」照顧大熊貓安安大半生的護理員留下段段心聲；安安最後的日子食慾不振，但仍認得照顧牠廿年的初代護理員，仍願意從他手上取食物，成護理員珍貴的深刻回憶。護理員團隊感謝安安作為保育大使的付出，祝願這位老朋友在另一世界快樂生活，團隊承諾會向前看、重新出發，延續安安的保育使命。

海洋公園總館長祝效忠(圓圖)以「安仔」稱呼安安，他指，1999年剛畢業後，便加入公園動物照顧團隊，在團隊工作僅兩星期，獲通知將負責安排安安佳佳來港檢疫和飼養等工作，消息對他既驚且喜。他憶述當時為廿四小時照顧一對大熊貓，逾個半月留在公園「過夜」，工作雖緊張，但這段難忘經驗，亦成為他往後常向團隊分享的快樂話題。他說，與大熊貓建立感情和信任並不容易，他當年先坐在窗邊讓牠們適應，再多次叫喊牠們的名字，大熊貓過一段時間才肯回應、走近，形容建立關係過程「好似揼石仔」，但動物會感受到你是否用心對牠。

祝效忠升任總館長後，近年較少親身照顧安安，在安安步入生命的最後數星期，卻因不願進食，朝夕相對的末代護理員也「無佢符」。祝效忠唯「臨危受命」再度落場嘗試餵飼。他指，好高興安仔願意由他手上取過食物，「安仔唔識講嘢，但我feel到佢認得我」。他續說，與安安離別縱使不捨得，但「向前看，(未來)睇下點為大熊貓做得更多」。