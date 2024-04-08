三代「一哥」分享國安重要 鄧炳強︰學生多到內地交流增認知

維護國家安全條例上月正式刊憲生效，保安局長鄧炳強表示，要讓年輕人了解國家安全及維護國家安全條例的重要，但明白青少年理解條例時可能感到困難，未來希望透過安排學生不同的交流和活動，增加對國安知識和國民身份認同。警務處長蕭澤頤亦認同，青少年親自到訪內地最緊要，指「可能係其中一個最有效嘅國安教育」。

保安局長鄧炳強、警務處長蕭澤頤和回歸後第三任處長李明逵昨出席警務處舉行的港島總區國安傳承分享日。2019年出任「一哥」的鄧炳強提及，2019年反修例事件時，很多年輕人遭人洗腦思想變得偏激，才作出反政府和暴力等犯罪行為。他形容，處理反修例風波是任內最艱巨工作，感受最深，除警隊面對十分艱難的環境，亦因遭到抹黑而工作不被認同，最終有賴《港區國安法》生效與警隊持續努力，事件才受控。他又指，出任局長後，與曾參與事件的青年交流，「絕大部分的青少年都非常後悔，不知為何當時會受人蠱惑，令到思想比較偏激，並對自己做的事很懊悔，亦已改正。」未來會加強青年的國民身份認同，使他們不會輕易被人煽惑。