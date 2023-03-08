三八婦女節｜特首李家超大騷手指心　偕多位女高官向全港女士表達祝福

三月八日正值國際婦女節，行政長官李家超於社交網站發布照片，大騷手指心心，與多位女高官一同合照，又指重視和欣賞婦女的貢獻。

向全港女士表達祝福

李家超聯同特首辦主任葉文娟、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、公務員事務局局長楊何蓓茵、教育局局長蔡若蓮，及民政及青年事務局局長麥美娟一同合照。

他亦在社交媒體上表示，今天是國際婦女節，希望藉此機會向全港女士，和其團隊中的女將表達祝福和敬意，指出婦女是社會的重要力量，他以工作上遇到的女性為例，認為她們都具備能力、毅力和決心，在各自崗位裡發揮所能，為社會帶來貢獻，形容值得敬重。