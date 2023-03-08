三八婦女節｜特首李家超大騷手指心　偕多位女高官向全港女士表達祝福

三月八日正值國際婦女節，行政長官李家超於社交網站發布照片，大騷手指心心，與多位女高官一同合照，又指重視和欣賞婦女的貢獻。
向全港女士表達祝福
李家超聯同特首辦主任葉文娟、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、公務員事務局局長楊何蓓茵、教育局局長蔡若蓮，及民政及青年事務局局長麥美娟一同合照。
他亦在社交媒體上表示，今天是國際婦女節，希望藉此機會向全港女士，和其團隊中的女將表達祝福和敬意，指出婦女是社會的重要力量，他以工作上遇到的女性為例，認為她們都具備能力、毅力和決心，在各自崗位裡發揮所能，為社會帶來貢獻，形容值得敬重。
增加婦女發展年度撥款
李家超稱，他在《施政報告》中提出，將「婦女事務委員會」用作促進婦女發展活動的年度撥款，在未來三年由400萬元大幅增加至1,000萬元，成立「婦女自強基金」，資助民間項目。
此外，又於剛公布的《財政預算案》中加碼，增撥1億元用作婦女發展，使「婦女自強基金」年度撥款增至2,000萬元，是現屆政府上任前的5倍。
重視和欣賞婦女的貢獻
他表示自己重視和欣賞婦女的貢獻，尤其對於面對壓力和困難的女性，指社會應給予她們更多支持和幫助，讓她們能兼顧就業和家庭，同時釋放潛能，在職場、家庭和社會中，活出精彩人生；同時，他說政府會繼續與各界攜手建立一個關愛共融的社會，讓男性女性都能發光發熱