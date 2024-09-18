三層應急機制最緊急求助較多 輔導教師協會：絕不是「濫轉介」 倡由地區醫療單位評估

9月開學成為學童自殺高峰期，今年開學僅半個月已有3宗學童自殺個案；當局就學童自殺推出的「三層應急機制」，但機制年底就結束。香港輔導教師協會主席何玉芬今日(18日)表示，機制有必要維持；她又指第二層求助較最緊急的第三層少，不代表學校濫轉介，強調學校必須十分謹慎去處理學生情緒問題，當局應與教育界了解轉介醫院個案的原因。 行政長官李家超近日表示，三層應急機制有必要維持，但有改善空間；他引述目前求助數字，指現時三層應急機制不是一個正向三角型的狀態，第三層的數字較第二層求助多；他認為學校未必需要每次轉介醫管局。

醫教社同心協作先導計劃致第二級求助變少 何玉芬今日出席節目表示，數字不代表學校「濫轉介」，希望政府不要只從數字解讀現象。她解釋，過去曾有學生出現傷害自己等複雜情緒情況，無法由學校自身的輔助系統處理，因而需「醫教社同心協作先導計劃」的跨專業團隊協助；而這些輔導個案屬於恆常做法，學校不會特別再去求助，或因此導致第二級求助較少。 至於轉介到醫院的個案，被指大多數不是嚴重個案，何玉芬指「教育界不是醫護人員」，不能與醫生一樣判斷何謂最嚴重，但絕不會看到少許異動就轉介，當中會做很多輔導工作，有時候不同情緒或引致「大家不想看到的結果」，故教育界絕不是「濫轉介」。