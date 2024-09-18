三層應急機制最緊急求助較多 輔導教師協會：絕不是「濫轉介」 倡由地區醫療單位評估

9月開學成為學童自殺高峰期，今年開學僅半個月已有3宗學童自殺個案；當局就學童自殺推出的「三層應急機制」，但機制年底就結束。香港輔導教師協會主席何玉芬今日(18日)表示，機制有必要維持；她又指第二層求助較最緊急的第三層少，不代表學校濫轉介，強調學校必須十分謹慎去處理學生情緒問題，當局應與教育界了解轉介醫院個案的原因。
行政長官李家超近日表示，三層應急機制有必要維持，但有改善空間；他引述目前求助數字，指現時三層應急機制不是一個正向三角型的狀態，第三層的數字較第二層求助多；他認為學校未必需要每次轉介醫管局。
醫教社同心協作先導計劃致第二級求助變少
何玉芬今日出席節目表示，數字不代表學校「濫轉介」，希望政府不要只從數字解讀現象。她解釋，過去曾有學生出現傷害自己等複雜情緒情況，無法由學校自身的輔助系統處理，因而需「醫教社同心協作先導計劃」的跨專業團隊協助；而這些輔導個案屬於恆常做法，學校不會特別再去求助，或因此導致第二級求助較少。
至於轉介到醫院的個案，被指大多數不是嚴重個案，何玉芬指「教育界不是醫護人員」，不能與醫生一樣判斷何謂最嚴重，但絕不會看到少許異動就轉介，當中會做很多輔導工作，有時候不同情緒或引致「大家不想看到的結果」，故教育界絕不是「濫轉介」。
由地區醫療單位評估
她建議第二層轉介個案至第三層，先由地區醫療單位專業醫護評估，判定學生的需要，但不建議透過熱線由學校與醫護溝通；而當局在優化機制前，亦要與學界討論，了解學校在恆常系統的工作、疏理現有資源。她強調第三級轉介機制必須保留，為有緊急需要的學生提供保護網。
三層應急機制
在三層應急機制下，學校透過第一層校內的跨專業團隊優先照顧和輔導有較高自殺風險的學生，為他們提供適時的協助及尋求專業的輔導或治療服務。如學校人手不足，教育局會協助將個案轉介予第二層由社署統籌的「校外支援網絡隊伍」跟進。第三層是最後防線，為有嚴重精神健康需要的學生提供醫療服務。