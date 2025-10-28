古埃及文物展下月香港故宮舉行　三巨像開箱　歷來最大規模

首在公共空間展三件重點文物

另外，兩件巨像包括阿蒙神妻謝佩努彼特二世邁步像(第 25 王朝，約公元前 747-公元前656年)及伊烏尼特坐像(第18王朝，約公元前1550-公元前1295年)，則展示於博物館二樓中庭。三件重點文物已相繼完成安裝，這是博物館自開館以來首次於主展廳外的公共空間展示展品。由明天(10月29日)起，觀眾可於館內近距離欣賞這三件瑰寶，感受其宏偉規模、精湛工藝與深厚文化意涵。

香港故宮文物博物館館長吳志華博士表示，今次展覽為香港有史以來首個同類型展覽，不僅為本港帶來舉世矚目的古埃及瑰寶，更彰顯香港故宮在創新策展理念及推動文化交流與傳承的使命。

