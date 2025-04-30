三年近700宗公屋違規養狗被扣分　房屋署：不再開放租戶養狗

房委會2003年曾經暫准當年已申請的公屋租戶飼養小型狗隻，房屋署今日（30日）回應自由黨議員李鎮強的立法會書面質詢，被問到會否開放政策，再讓租戶登記新飼養的狗隻，署方指現時政策已平衡不同公屋租戶的需要，除了容許因需導盲犬在內的飼養服務犬，亦容許飼養貓、倉鼠等小體積寵物，無打算進一步開放政策。

房委會2003年11月起暫准合資格公屋租戶續養當年8月1日前已開始飼養的小型犬直至終老，現時按該原則獲准飼養的所有狗隻均已離世。李鎮強書面質詢房屋署，指據報現時仍有不少公屋住戶違規飼養狗隻，會否重新考慮讓公屋租戶登記新飼養的狗隻。