三度侵犯6歲繼妹再畀20蚊揞口費　倉務員罪成囚2年3個月

21歲青年於2020年在天水圍的住所內，聲稱出於性好奇及性衝動，三度侵犯同母異父的6歲繼妹，包括要求妹妹下身赤裸坐到他身上搖動、撫摸及指插她私處以及親吻她。涉案青年早前承認3項非禮罪，今(18日)於西九龍法院判刑。法官張潔宜指，案件牽涉違反誠信，報告顯示被告重犯機會較高，加上受害女童是容易下手的對象，故認為須處以阻嚇性刑罰，最終判囚27個月。

法官：即時監禁是唯一選項

張官判刑時稱表示，被告與受害女童年紀相距超過12年，被告犯案後更給受害女童金錢，要求她保守秘密。而女童在報告中更顯示感到痛苦及害怕，不時發噩夢，這些都屬加刑因素。由於被告體質不適合判入勞教中心，即時監禁是唯一選項。惟法庭接納事件不涉暴力，案發歷時較短，以6個月至3年為三項控罪的量刑起點，由於除被告認罪之外，再無額減刑因素，顧及量刑整體性，總刑期為2年3個月。

案情指，被告C.K.H.(21歲，倉務員)於2020年1月1日至2020年8月31日期間，包括首尾兩日的某日，在香港新界天水圍某單位，猥褻侵犯當時約6歲女童X。而被告與女童X是同母異父關係，被告與母親、X的生父等同住天水圍一單位，X則在寄養家庭居住，只於周末期間約見其親生父母。

三度侵犯繼妹

在2020年7月某周日晚上，X和被告一同在臥室裡看恐怖片，中途向X稱「長大後會與她結婚」，並指示X把她的褲子和內褲脫掉，X被要求以面朝下躺在被告身上，並前後移動，X感到被告的陰莖摩擦她的陰部，十分疼痛。而當X聽到寄養的母親按門鈴時，她停了下來。最終被告要求X，不要將這件事告訴任何人，並給了她20元。經過約一星期後，X再回到涉事單位，跟被告獨自留在客廳，期間被告脫去自己的長褲，並協助X同樣脫去她的褲子，X之後坐到被告身上，他隨即就用手戳她的私處。

至在2020年8月某個周日早上，被告和X一同出去買食物，當他們回到單位時，被告站在X面前，就向其嘴臉親吻一次。至2021年11月，X因操行問題被註校社工會見，事件因而揭發。被告同月在單位被捕，且在警誡下承認用其陰莖摩擦X的私處，及用手調戲X的私處並親吻她。