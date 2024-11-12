三成四人擬移民 逾兩成欲移居內地

香港是移民城市，每年都有一些人離開一批人遷入。有調查發現，三成四受訪者「有打算」移民或移居外地，比例與去年調查結果相若，主因「經濟情況欠佳/經濟沒前途」(23.8%)。但有打算移民的人，亦有不少經濟顧慮，主要擔心求職難及收入或積蓄不足，七成三人沒有為移民做準備。另外，亦有兩成一受訪者表示有打算移民內地，近半人表示因香港消費物價太高。

中大香港亞太研究所10月訪問711名18歲或以上的港人，以100分滿分，受訪者對香港是否適宜居住與生活的評分均值為60.8分，較去年9月時的56.5分高。當被問及如有機會是否有移民或移居外地的打算時，34.1%表示「有打算」，沒有打算者則有近六成二。中大指，是次調查有打算移民或移居外地者比例與去年調查結果相若。