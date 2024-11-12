三成四人擬移民 逾兩成欲移居內地

香港是移民城市，每年都有一些人離開一批人遷入。有調查發現，三成四受訪者「有打算」移民或移居外地，比例與去年調查結果相若，主因「經濟情況欠佳/經濟沒前途」(23.8%)。但有打算移民的人，亦有不少經濟顧慮，主要擔心求職難及收入或積蓄不足，七成三人沒有為移民做準備。另外，亦有兩成一受訪者表示有打算移民內地，近半人表示因香港消費物價太高。
中大香港亞太研究所10月訪問711名18歲或以上的港人，以100分滿分，受訪者對香港是否適宜居住與生活的評分均值為60.8分，較去年9月時的56.5分高。當被問及如有機會是否有移民或移居外地的打算時，34.1%表示「有打算」，沒有打算者則有近六成二。中大指，是次調查有打算移民或移居外地者比例與去年調查結果相若。
在有打算移民或移居外地的受訪市民中，26.6%表示近期有為移民或移居做準備，73.1%表示「沒有做準備」。被問及促使其打算移民或移居外地的本地因素時，最多受訪者提及的是「經濟情況欠佳/經濟沒前途」(23.8%)和「香港政制不民主」(14.9%)。至於外地因素，包括「該地居住環境較好/較寬敞」(25.4%)和「該地自由(包括言論自由)」(15.5%)。
但移民亦有經濟和環境上憂慮，21.5%人擔心「求職困難」，20.5%擔心「收入不足/積蓄不夠生活」，14.0%憂「未能適應或融入當地社會/有文化差異」。
是次調查亦了解受訪市民移居內地的意願，兩成一表示有打算，沒有打算則佔近七成三(72.6%)，比例均與去年9月的調查結果相若。移居內地的本地因素，主要「香港消費物價太高」(46.9%)和「香港居住環境較差/較擠迫」(27.9%)。內地因素則「內地消費物價低」(54.8%)、「內地居住環境較好/較寬敞」(42.6%)，「內地社會秩序穩定/治安良好」則是在近4年來首次位居前四。