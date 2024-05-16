三成青年初入職場感壓力 團體︰需半年適應倡提供輔導服務

青年步入職場踏入人生另一階段，面對未知環境或多或少感壓力。有團體調查發現，超過三成表示剛進入職場時感到相當壓力，包括規劃個人前途、處理職場上的人際關係及應付工作要求；目前的壓力來自財務、個人發展及前途和工作。遇壓力，逾半人只會找朋友傾訴。若出現精神健康問題，逾半青年不會告知他人。負責調查團體建議延伸大專院校輔導服務至有需要跟進的青年，覆蓋期為半年，並拓闊職業跟進服務，涵蓋情緒健康評估。 青年協會青年研究中心「青年創研庫」2至3月期間，訪問604名18至29歲在職或待業的香港青年，以及22名在職場上感到不同程度壓力的青年個案。受訪青年的平均工作年期為2.6年。

超過三成表示剛進入職場時承受相當壓力，尤其在「規劃個人前途」(36%)、「處理職場上的人際關係」(34.8%)及「應付工作要求」(34.6%)等。目前的壓力主要來自「財務」(36.4%)、「個人發展及前途」(35.6%)和「工作」(29.6%)。51.3%人選擇「同朋友傾訴」來減壓，亦有人透過吃喝(28.8%)、聽歌、睇戲、睇劇(27.3%)。 半數指職場不大接納有情緒病員工 壓力太大易患情緒病，但50.4%認為職場對有情緒病之員工的接納程度非常低。若出現精神健康問題，52.6%表示不會告知他人，因「害怕成為其他人的話柄」(42.1%)。