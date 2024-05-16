三成青年初入職場感壓力 團體︰需半年適應倡提供輔導服務

青年步入職場踏入人生另一階段，面對未知環境或多或少感壓力。有團體調查發現，超過三成表示剛進入職場時感到相當壓力，包括規劃個人前途、處理職場上的人際關係及應付工作要求；目前的壓力來自財務、個人發展及前途和工作。遇壓力，逾半人只會找朋友傾訴。若出現精神健康問題，逾半青年不會告知他人。負責調查團體建議延伸大專院校輔導服務至有需要跟進的青年，覆蓋期為半年，並拓闊職業跟進服務，涵蓋情緒健康評估。
青年協會青年研究中心「青年創研庫」2至3月期間，訪問604名18至29歲在職或待業的香港青年，以及22名在職場上感到不同程度壓力的青年個案。受訪青年的平均工作年期為2.6年。
超過三成表示剛進入職場時承受相當壓力，尤其在「規劃個人前途」(36%)、「處理職場上的人際關係」(34.8%)及「應付工作要求」(34.6%)等。目前的壓力主要來自「財務」(36.4%)、「個人發展及前途」(35.6%)和「工作」(29.6%)。51.3%人選擇「同朋友傾訴」來減壓，亦有人透過吃喝(28.8%)、聽歌、睇戲、睇劇(27.3%)。
半數指職場不大接納有情緒病員工
壓力太大易患情緒病，但50.4%認為職場對有情緒病之員工的接納程度非常低。若出現精神健康問題，52.6%表示不會告知他人，因「害怕成為其他人的話柄」(42.1%)。
青協分析受訪者由校園過渡至職場，要適應全新的工作環境和職場文化，部分人出現焦慮、不安、失眠及情緒進食等，而適應期約需時2至6個月。綜合受訪專家及學者意見，指出現時針對過渡階段在職青年的精神健康服務存在缺口。青年步入18歲後，在公營服務系統要直接劃入成年的服務使用者。當遇到精神問題，便要面對公營服務輪候需時或私營服務收費不菲的困局。
青年創研庫社會民生組副召集人郭達生建議，延伸大專院校輔導服務至有需要跟進的青年，覆蓋期為半年，並拓闊職業跟進服務，涵蓋情緒健康評估。另一副召集人張綽嵐表示，參考台灣的經驗，建議政府推出「青年心理健康服務券」先導計劃，讓18至29歲青年透過服務券尋求私營的心理輔導服務，並涵蓋網上視像服務，簡化登記時所收取的個人資料，確保青年能獲得及時和適切的心理支援。